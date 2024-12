‘Checo’ Pérez y Serena Williams darán conferencia en la Feria de León 2025

En su edición 2025, la Feria de León 2025 no solo reunirá a personalidades destacadas del ámbito internacional, como Serena Williams, una de las mejores tenistas de todos los tiempos, sino también contará con la participación del máximo exponente del automovilismo mexicano de toda la historia, Sergio “Checo” Pérez, quien formará parte del ciclo de conferencias “Inspírate”.

¿Dónde estarán Checo Pérez y Serena Williams?

La presencia del piloto del equipo Red Bull fue confirmada por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante la presentación oficial de la feria en un evento celebrado ante medios nacionales.

Checo Pérez El piloto de Red Bull Sergio Pérez llega a los pits previo al Gran Premio de Mónaco de la Fórmula Uno, el domingo 26 de mayo de 2024. (AP Foto/Luca Bruno) (Luca Bruno/AP)

“Es un honor tener a ‘Checo’ Pérez como parte de esta edición especial. Su historia de éxito y perseverancia es un ejemplo para todos los mexicanos, y estamos seguros de que su participación será un momento inolvidable para los asistentes”, destacó la mandataria estatal.

“Hola amigos, soy Checo Pérez; estoy muy contento de anunciarles que estaré próximamente en la feria de León en este proyecto llamado inspira. Voy a compartirles mi historia de vida y platicar con todos ustedes. Me va a dar mucho gusto volver a León, Guanajuato; después de tantos años: me acuerdo cuando corrí Go Karts hace muchísimos años. Estoy con muchas ganas de verlos en enero. Espero verlos a todos ahí”, comentó Pérez en un breve video.

“Estamos enfocados realmente a abordar los valores familiares, y de ahí nace este proyecto que se llama Inspira, ideas que transforman. Es la primera vez que se hace y no se ha hecho en ninguna otra feria, y es generar algo de contenido que pueda llegar más allá de las familias, que los jóvenes escuchen estas historias y casos de éxito, para que se sientan motivados”, aseguró David Novoa Toscano, Presidente del Patronato de la Feria.

De esta forma, dos de los íconos más importantes del deporte, en distintos ámbitos se darán cita el próximo año en León, Guanajuato.