¿Vetada por temas extra cancha? Esta es la razón por la que Tatiana Flores no juega con Tigres

El arribo de Tatiana Flores al futbol mexicano generó altas expectativas, pues llegó proveniente del Real Oviedo de España y tras haber jugado en las fuerzas básicas del Chelsea, hecho que reflejó el nivel de compromiso de la directiva de Tigres por mantenerse como un equipo protagonistas de la Liga MX Femenil.

Sin embargo, a un año de su llegada al conjunto regiomontano, todo ha sido luz y sombra para la delantera de 19 años, puesto que ha tenido muy poca actividad con el equipo.

De hecho, en la reciente final del Apertura 2024 que las Amazonas perdieron contra su acérrimo rival, Rayadas, en una dramática tanda de penales, Tatiana Flores brilló por su ausencia.

Esta situación generó mucho ruido, puesto que la entrenadora, Milagros Martínez, ni siquiera la tomó en cuenta para salir a la banca, por lo que recibió su medalla de subcampeona portando únicamente el jersey del equipo.

¿Está vetada?

En medio de esta controversia, recientemente se reveló el motivo por el que supuestamente Tatiana Flores está borrada de Tigres, puesto que únicamente jugó 10 minutos en el último torneo con el primer equipo.

Lamentablemente, la hermana de Marcelo Flores estaría involucrada en una situación que poco tiene que ver con su rendimiento deportivo, pues de acuerdo con el periodista Arath Arredondo, la razón de su ausencia se debe a problemas personales con ni más ni menos que la propia entrenadora, Milagros Martínez.

“No recuerdo si les dije lo siguiente.. El otro día le consulté a una de mis fuentes: “Tati está lesionada?, porque no juega?” Me comentó que mientras Mila esté en Tigres Femenil, no tendrá minutos. Y es que ahí hay bronca personal”, escribió el comunicador en sus redes sociales.

Por tal motivo, este mercado invernal será fundamental para el futuro de Tatiana Flores, pues deberá decidir si se mantiene en el equipo aún sabiendo que no será tomada en cuenta o buscar nuevos horizontes, puesto que constantemente suele ser llamada a la Selección mexicana Sub-20.