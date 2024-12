“Es tu culpa si a alguien de TUDN le pasa algo en Monterrey”: Faitelson advierte a Willie González

En las últimas horas, David Faitelson se ha visto involucrado en una nueva polémica, esto después de que lanzó un contundente mensaje a Willie González, quien acusó al periodismo de la Ciudad de México de ser el cáncer del futbol mexicano.

¿Qué originó el conflicto?

En primera instancia, el analista de TUDN criticó al conductor regiomontano por defender a Rayados, asegurando que esa no es la labor del periodista, por lo que Willie culpó a varios personajes de la industria de hacer una campaña de desprestigio contra Monterrey.

“Nosotros, Multimedios, vendemos boletos, abonos, invitamos a la gente a ir a la cancha, tenemos llenos los juegos de Rayados y Tigres. Lo digo con mucho orgullo, nosotros nos dedicamos a promover al aficionado. Son ustedes, los de la capital, un cáncer para el futbol porque no se han dedicado a protegerlo, le hacen daño”, aseguró durante el programa de radio RG La Deportiva.

Como era de esperarse, la respuesta de TUDN llegó por parte de David Faitelson, quien aprovechó una emisión del programa Línea de 4 para advertir a Willie González por una posible agresión que reciba algún trabajador de Televisa en su visita a Monterrey el próximo fin de semana.

“Me parece que se equivoca rotundamente en la forma en la que quiere enviar un mensaje. No se vale tratar de generar un ambiente adverso, la misión de un periodista no es vender boletos, es tratar de que el futbol sea más democrático y competitivo. Con todo respeto Willie es bajo tu responsabilidad si a una persona de esta empresa le sucede algo en su visita este fin de semana a Monterrey”, mencionó.

Sumado a ello, el periodista, Francisco Javier González, también se sumó a la crítica contra el conductor regiomontano.

“Willie respeto tu trayectoria, pero no tu opinión. Me extraña que me incluyas entre los periodistas que somos un cáncer para el futbol mexicano. Mencionas a periodistas que, al no pensar como tú, acusas de hacer campaña contra Rayados. Dices que ustedes como medio le llenan el estadio a Tigres y Rayados cada fin de semana, la soberbia no tiene límites, el localismo tampoco. Hay un mundo grande fuera de Monterrey o Nuevo León. No creo que la gente le vaya a Rayados o Tigres por lo que oye de ustedes, la gente es mucho más inteligente”, mencionó.