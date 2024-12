“Rechazó millonaria bolsa para enfrentarme”: Benavidez acusa al Canelo de tenerle miedo

Saúl Canelo Álvarez ha sido blanco de críticas por no aceptar pelear con David Benavidez, quien es su rival mandatario en las 168 libras. Incluso, el tapatío ha asegurado que solo pelearía contra él en caso de que le ofrecieran una cantidad irrechazable de dinero.

En las últimas horas, la rivalidad entre ambos pugilistas revivió, después de que el Bandera roja aseguró que el jalisciense bateó una millonaria cifra por enfrentarlo en el cuadrilátero, por lo que volvió a decir que le tiene miedo.

“Ahora lo único que quiere es ganar dinero, no le importan los desafíos, pero la razón por la que digo que tiene miedo es que le ofrecieron 70 millones de dólares para pelear conmigo, eso antes del PPV. Imagínense cuánto ganaría con el PPV”, mencionó en plática con Cigar Talk.

Canelo Álvarez se niega a enfrentar a David Benavidez. Especial

Asimismo, el boxeador estadounidense prácticamente se dio por vencido de poder pelear contra el Canelo, a pesar de que aseguró que este busca más el dinero que cualquier reto profesional.

“Esta pelea no se llevará a cabo porque él no quiere pelear conmigo. No quiere pelear conmigo porque me tiene miedo. Míralo, Canelo está en el lugar donde está porque ha peleado con los mejores y ahora está haciendo las bolsas más grandes”, sentenció.

Es importante mencionar que meses atrás, el Canelo Álvarez dejó en claro que solo intercambiará puño con Benavidez por una cifra no menor a 200 millones de dólares, algo que resulta imposible. Por ende, se desconoce el motivo exacto por el que prefiere evadirlo.