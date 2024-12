“Me lo corté yo a mano, en Argentina lo puedes hacer 10 veces que acá con una” Colapinto sobre el costo de peluquerías

El corredor de la Fórmula 1, Franco Colapinto, desató las redes sociales luego de un video donde comenta que se le hacen caras las peluquerías, ya que en Argentina se lo puede cortar 10 veces con el costo que tiene en otros lados.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en la F1?

El piloto argentino llego a Williams para culminar la temporada, elegido por su gran desempeño desde la academia de pilotos, ganándose un lugar el la máxima competición, por su reconocimiento y forma que tuvo desde que se incorporó, el sueldo que percibe es de un millón de dólares por temporada, algo que ciertamente es poco a comparación de lo que ganan los demás pilotos de F1.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre su cabello?

Mediante un video en vivo, al argentino no le pareció el precio que manejan ciertas barberías, ya que está acostumbrado a no pagar tanto por algo tan simple. Por el sueldo que tiene, además de que este fin de semana es su última carrera con Williams, en Abu Dhabi, quizá no gaste tanto en cosas de esa tipo.

Así mismo el corredor comentó sobre el momento inédito “Me lo corté pero yo a mano, en Argentina te lo puedes cortar 10 veces con una que te lo cortas acá”, “Me compré unas tijeras y lo hice, me quedó un poco disparejo, un poco rústico”.

¿Cuándo correrá Colapinto?

La última carrera para el argentino se avecina ya que la escudería le informara que no contaría con el, debido a que ya tiene los dos pilotos que formaran parte de Williams para el 2025, Alex Albon y Carlos Sainz son los corredores que defenderán la escudería para el próximo año.

El piloto tendrá su última carrera en F1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, y trabajará para que lo más pronto una escudería pueda incorporarlo a sus filas, mientras tanto, Colapinto se quedó sin bútaca para la siguiente temporada.

¿Cuándo es el Gran Premio de Abu Dhabi en F1?

El GP de los Emiratos Arabes se llevará a cabo este fin de semana, comenzando desde el viernes 6 de diciembre y se podrán ver desde la plataforma de F1, Fox Sports y Fox Sports Premium.

Practica 1: viernes 6 de diciembre 03:25 am

Práctica 2: viernes 6 de diciembre 06:50 am

Práctica 3: sábado 7 de diciembre 04:25 am

Clasificación: sábado 7 de diciembre 07:30 am

GP: domingo 8 de diciembre 07:00 am