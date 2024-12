Vaquero Navarrete vs. Óscar Valdez: ¿Dónde y a qué hora ver la pelea entre mexicanos?

El boxeo mexicano tendrá una de las peleas más apasionantes del 2024 este sábado 7 de diciembre, cuando Emanuel Navarrete Martínez y Óscar Valdez Fierro se enfrenten por segunda ocasión.

El Footprint Center de Phoenix, Arizona, será el escenario donde el Vaquero Navarrete exponga su cinturón del peso superpluma por la Organización Mundial de Boxeo, siendo este el combate estelar de la cartelera encabezada por Top Rank.

De hecho, esta será la tercera defensa de su cetro de las 130 libras, pues tras consagrarse campeón ante Liam Wilson en febrero de 2023, ha salido con los puños en alto ante el propio Valdez y Robson Conceicao.

En mayo del presente año, Emanuel Navarrete subió a las 135 libras con el objetivo de convertirse en monarca de cuatro divisiones, pero cayó ante Denys Berinchyk, teniendo así, el segundo descalabro de su carrera, por lo que llega a este combate con un récord de 38-2-1, 32 triunfos por la vía del nocaut.

Por otro lado, el oriundo de Nogales, Sonora, tendrá apenas su segunda reyerta del año, tras imponerse a Liam Wilson en marzo, aumentado su marca positiva a 32-2-0.

La primera vez que estos dos pugilistas mexicanos encendieron el cuadrilátero fue en agosto de 2023, cuando el Vaquero Navarrete ganó por decisión unánime.

Por ende, Óscar Valdez buscará la revancha en Arizona. Incluso, previo a este combate se dijo confiado de poder salir victorioso.

“Esta es la pelea para mí. Esta es la pelea que define mi carrera. Esta es la primera vez que voy a hacer una revancha con alguien que realmente me ha vencido. Puede hacerlo más complicado porque sabes que has estado allí con ellos, y tu mente puede jugarte malas pasadas, diciendo que perdiste contra él. No, quiero ser un ejemplo de que se puede perder, pero siempre se está obligado a volver”, mencionó ante la prensa.

“Estoy emocionado porque se hablaba mucho de una revancha y tras má de un año se pudo concretar. Está por demás saber que tanto Valdez como yo venimos en plan de guerra, vamos a dejarlo todo en el historial”, dijo.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea?

Fecha: sábado 7 de diciembre.

Sede: Footprint Center de Phoenix, Arizona.

Horario: 22:00 horas tiempo del centro de México

Transmisión: Azteca 7, App Azteca Deporte, ESPN y Disney Premium.

Recuerda que aquí en Publimetro México le daremos seguimiento a esta épica pelea entre pugilistas aztecas, además de mantenerte informado sobre lo último en contenido deportivo.