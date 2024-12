Miguel Layún y Tito Villa pelean en redes sociales por la polémica jugada de Rotondi

Este jueves 5 de diciembre, los aficionados mexicanos se paralizaron para ver el primer episodio de la serie de semifinales entre América y Cruz Azul correspondiente al Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El duelo tuvo un cardiaco empate sin goles que anticipa un duelo emocionante el domingo, pero también algunas polémicas en las decisiones arbitrales.

Una de las jugadas que elevó la discusión en redes fue la que se dio al 73′, en un enganche que intenta Rodolfo Rotondi, en el que al intentar dar el paso pisa a Kevin Álvarez, quien llegó a toda velocidad para presionarlo y cometer falta con una patada al celeste.

¿Qué se dijeron Miguel Layún y Tito Villa?

Como ya comentamos, esta jugada generó muchas reacciones, iniciando con la del mexicano, quien posteó el video de la acción con la pregunta “¿Los que dicen que le regalan títulos al ame andan por aquí?”. La respuesta del exceleste fue inmediata con la frase “Parece que hay alguien que trae cola de paja”.

Mencionar que esta expresión hace referencia alguien con facilidad para “encenderse” o con fragilidad para hablar de ciertos temas.

Sorpresivamente, Layún contestó mostrando cierta molestia por no comprender en su totalidad el mensaje, apuntando “Me pareces alguien congruente Tito, me sorprende tu respuesta. Si tienes algo que decir, redacta bien tu mensaje, o mejor aún, si te sentiste agredido por mi comentario, tienes mi número personal, ¿o no te gusta escribir directo? ¡Bonito día! Y sigue defendiendo para tu gente”.

Finalmente, Villa cerró la discusión con un contundente mensaje en el que señala su sorpresa por la reacción de su compañero en TUDN y su criterio para juzgar la acción del futbolista argentino de Cruz Azul.

“Me extraña tu comentario, queriendo “justificar” los títulos “polémicos” del América con esa jugada de Rotondi. Y yo no me sentí agredido, al contrario, parece que mi comentario te ofendió a ti, por lo que veo… Hay cicatrices frescas todavía del torneo pasado y tú poniendo este X. Nos vemos el domingo, tú también sigue defendiendo a los tuyos y también tienes mi teléfono por si necesitas algo”, finalizó.