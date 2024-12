Chicharito Hernández asegura que no tiene necesidad de levantar títulos con Chivas

(Photo by Simon Barber/Getty Images)

La segunda etapa que está viviendo Javier Hernández con Chivas no ha sido lo esperado para los aficionados, ya que en dos torneos disputados el delantero únicamente suma una anotación y muchas lesiones que lo han mermado de ser un recurrente en las alineaciones del equipo.

Es por ello que para muchos su presencia, luego de dos campañas, paso de tener tintes de nostalgia a desatar una presión intensa para que repunte su nivel y sea la estrella que el equipo necesita; sin embargo, este tema parece no afectar al delantero, ya que considera que para él la exigencia del título con Chivas no existe, pues su palmarés no lo requiere.

En entrevista con Fox Sports, el artillero de Guadalajara expresó su sentir restando intensidad a las exigencias de los aficionados sobre el equipo y su persona.

“Honestamente, estoy aquí para Chivas, no es que Chicharito necesite levantar un trofeo más solo por su curriculum, no es así. Aunque suene muy arrogante sobre mi carrera, levanté dos Premier League, una Liga de Europa con Sevilla, levante Community Shields, Levanté Copas Oro, deje muchos trofeos en mi carrera y puedo ver que eso es suficiente. Claro que quiero levantar el trofeo aquí, pero no porque yo lo necesite, porque la gente se lo merece y quiero ayudarlos”, comentó el exSeleccionado Nacional.

Chicharito no asegura retirarse en Guadalajara

Finalmente, de la entrevista podemos destacar como el goleador puso en duda su retiro en el cuadro tapatío, ya que a pesar de tener 36 años actualmente, tiene la puerta abierta a vivir nuevas experiencias, por lo que en caso de que llegue una nueva oferta la podría tomar.

“Me encantaría retirarme ahora mismo en Chivas, pero ¿y si viene una oferta de otro país y quiero probarla?”, reveló el mexicano delantero del rebaño.