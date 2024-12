Mbappé habla por primera vez sobre investigación de violación en Suecia

Kylian Mbappé dice que reaccionó con incredulidad cuando vio informes de medios suecos hace dos meses de que era objeto de una investigación por violación.

La estrella del Real Madrid habló por primera vez públicamente sobre el caso en una entrevista que se emitió el domingo en la estación de televisión francesa Canal Plus.

Varios medios suecos informaron en octubre que Mbappé era objeto de una investigación por violación tras una visita a Estocolmo durante sus vacaciones durante el descanso internacional. En ese momento, el equipo legal de Mbappé desestimó esos informes como falsos.

“Me sorprendió y todavía estoy sorprendido, por cierto. Son cosas que entran en tu vida así, no puedes verlas venir”, le dijo Mbappé a Canal Plus. “Es simplemente incomprensible. No creo que me haya pesado en el sentido de que nunca me he considerado involucrado”.

Mbappé agregó que “iría” a Suecia si alguna vez fuera convocado, pero que no ha sido contactado por las autoridades.

“Escucha, n o he recibido nada, ninguna citación, nada”, le dijo a Canal Plus. “El gobierno sueco no ha dicho nada, así que no estoy preocupado (involucrado)”.

Cuando surgieron los informes en octubre, las autoridades suecas confirmaron que estaban investigando una presunta violación en un hotel de Estocolmo, pero no nombraron a ningún sospechoso.

Un fiscal le dijo al periódico sueco Aftonbladet a finales del mes pasado que la investigación aún estaba en curso, pero no dio otros detalles.