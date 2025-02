El Mariana revela su pasión por el América posando con la camiseta del equipo azulcrema

El Mariana, uno de los streamers mexicanos más conocidos del mundo, sorprendió a sus fanáticos un este miércoles 12 de febrero con el posteo de dos fotos en las que se le puede ver con la camiseta del América y conociendo las instalaciones de Coapa en la Ciudad de México.

Fue mediante su cuenta oficial en X, donde el creador de contenido compartió dichas imágenes, la primera de ellas junto a Miguel Layún en la sala de prensa y la segunda en los campos de entrenamiento, sosteniendo a Celeste, el águila del equipo capitalino.

En ambas, El Mariana porta la segunda equipación de América generando en sus seguidores una opinión dividida. Muchos de ellos lamentando, en tono de broma, que el más ganador de México fuera su club favorito, y otros aplaudiendo su decisión.

Es importante destacar a otro sector que decidió continuar con las bromas asegurando que el streamer ya era parte de la plantilla del América, esto debido a su parecido con el defensor central y Seleccionado Mexicano, Israel Reyes.

"Gente, ya no voy a volver. Me ficharon en el América“, escribió el streamer en la mencionada publicación de redes.

Lastimosamente, El Mariana parece que no se encontró a ningún futbolista del primer equipo, ya que estos jugaron ayer en el Banc of California Stadium un duelo amistoso ante el LAFC, por lo que puede que no estuvieran presentes.

¿Cuál es el siguiente partido del América?

Luego de haber terminado su microgiria por Estado Unidos, el equipo comandado por Andre Jardine volverá a la capital para afrontar su encuentro ante Necaxa el viernes en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Este partido corresponderá a la fecha siete y será la ante sala para la visita del sábado 22 a Ciudad Universitaria por el Clásico Capitalino del Torneo Clausura 2025.