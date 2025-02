¿Amorío a la vista? Relacionan a Tatiana Flores con Óliver Torres

Tatiana Flores es una de las futbolistas con más seguidores de la Liga MX Femenil gracias a su gran carisma y a que, constantemente, suele compartir situaciones de su día a día en redes sociales.

Por tal motivo, sus fans suelen estar al pendiente de lo que haga y, recientemente, fue relacionada con el futbolista de Rayados de Monterrey, Óliver Torres.

¿Por qué la relacionan con Oliver?

Lo anterior se debe a que en las últimas horas, varios internautas se percataron de que la joven jugadora de Tigres y hermana de Marcelo Flores, empezó a seguir en Instagram a la estrella de la Pandilla, que llegó a la Liga MX apenas en el torneo anterior.

Por tal motivo, se comenzó a especular sobre un posible interés de Tatiana hacia el jugador español; sin embargo, de momento solo se trata de una especulación, ya que Óliver Torres no la sigue en dicha red social.

Pese a que no hay nada confirmado, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, por lo que no dudaron en mofarse de la situación. “Fírmala Gio”, “Que le quite lo curioso” o “Sí quedan”, fueron algunos de los comentarios.

Las polémicas de Tatiana

Es importante mencionar que Tatiana Flores se ha visto involucrada en infinidad de polémicas, la más reciente y recordada fue cuando empezó a ser relacionada con Robert Dante Siboldi, extécnico de Tigres.

Incluso, ambos personajes negaron rotundamente los rumores y la propia jugadora pidió respeto ante la situación.