Gerardo Flores recuerda el enfrentamiento ante Cristiano Ronaldo en el Mundial de Clubes de 2014

Gerardo Flores fue uno de los defensas más importantes de Cruz Azul, recordado por grandes momentos que tuvo con el cuadro celeste; en la final del 2013 contra América, luego de cobrar uno de los penaltis en la tanda, y por disputar varias pelotas ante uno de los mejores futbolistas de la historia, Cristiano Ronaldo.

Ahora, ya retirado, el exfutbolista, con 39 años de edad, habló en el podcast de Yosgart Gutiérrez sobre uno de los momentos más increíbles que vivió como jugador de la Máquina.

¿Qué dijo el zaguero sobre Ronaldo?

Durante el podcast, Yosgart sabía del gran encuentro que tuvo el exdefensor en su momento, compitiendo ante los grandes campeones de Europa. Sin embargo, el jugador tiene una anécdota para recordar su etapa como futbolista, ya que en una de las jugadas intercambió palabras con el portugués Cristiano Ronaldo.

“Le tiran un centro como rechazado y no sé cómo le hace, pero fue una especie de rabona, y como yo estaba por ahí cerca, me dice: ‘Casi hago un golazo’, y me quedé sin nada que decir.”

“Después sale una foto en internet donde brinca y choca contra mí, sale de cabeza y de ahí me dijo unas cuantas cosas, pero quedó en eso. Ya al final, sinceramente, lo esperé por la admiración a un gran jugador, y como tengo una playera de Cristiano, le pedí que me la firmara.”

“Ya cuando la va a firmar y le doy el plumón, me pregunta para quién era. Yo le contesto que para Jerry, y me dice: ‘¿Como la caricatura de Tom y Jerry?’”, dijo entre risas el exdefensor celeste.

Finalmente el jugador se convenció de que el portugués es una persona totalmente diferente a como lo ven las personas que nos fanáticos de el.

Jerry Flores terminó su carrera como futbolista

El lateral derecho, quien tuvo grandes actuaciones con Cruz Azul, le puso fin a su carrera en 2021. Después de que terminara su relación con el equipo, ningún equipo quiso sus servicios y optó por concluir su carrera desde ese año. Actualmente, apareció en el podcast del RePortero contando los mejores momentos en el fútbol mexicano.