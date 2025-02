Karim Benzema sobre Monterrey: “Me llama la atención que estarán en el Mundial de Clubes”

Monterrey está dispuesto a hacer historia este mercado de fichajes, ya que luego de hacer un gran esfuerzo para llevar a Sergio Ramos a la Sultana Norte, ahora en su agenda tienen apuntado el nombre del delantero francés Karim Benzema.

Distintos reportes han apuntado a una mínima posibilidad de que el futbolista se reúna con el defensor español en Monterrey gracias al fuerte interés del equipo en sus servicios.

Sobre esto, el periodista regiomontano Willie González, reveló en su programa de radio ‘La Hora de Willie’ de RG La Deportiva, que el equipo de la Liga MX ya se acercó al delantero y su entorno para tener las primeras platicas sobre su posible fichaje, generando un ligero interés en el futbolista.

“Ya hablaron con Karim Benzema y me consta que les dijo: ‘Me llama poderosamente la atención que ustedes (Rayados) van a jugar el Mundial de clubes’, eso es un hecho en la conversación. No te digo que ya le hicieron una oferta, que le mandaron un contrato o que renunció a Arabia, lo que le mueve es que van al Mundial de Clubes y Karim no va a jugarlo”, comentó el periodista.

Es importante mencionar que tras ese interés las aguas se han calmado sin tener novedades del posible fichaje.

¿Cuál es el impedimento de Monterrey para fichar a Karim Benzema?

El tema con el delantero es que el salario del exReal Madrid es bastante alto, tanto que solo un equipo de la Saudí Pro League lo podría pagar o algún otro de la elite en Europa.

De acuerdo con los reportes a su llegada, el goleador tiene un salario de 100 millones de euros anuales y 100 millones de euros por acuerdos comerciales.

Esto hace que las posibilidades de Rayados se disipen rápidamente, ya que el salario más alto de la Liga MX es de 7 millones a Sergio Canales, seguido cinco a James Rodríguez y Sergio Ramos.

Aunado a esto, el contrato del francés es muy extenso, teniendo fin hasta mediados de 2026 y opción a un año más. La única posibilidad de salir y venir a México sería quizás una cesión, como el caso Neymar con el Santos de Brasil, pero solicitando al Al Ittihad que pague gran parte del sueldo.