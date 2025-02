Alexis Vega revela que pudo jugar en Barcelona, pero Chivas impidió su salida a Europa

Uno de los jugadores mexicanos más polémicos fuera del terreno de juego en los últimos años es sin duda Alexis Vega, el delantero se ha hecho acreedor a múltiples críticas de los aficionados por sus indisciplinas, pero también a muchos aplausos por su gran calidad y talento.

Este contraste hace pensar a muchos que puede ser difícil su fichaje a Europa, pero en una reciente entrevista con Christian Martinoli para TV Azteca, el goleador nacional se encargó de sorprender al revelar que estuvo a un paso de ir a Barcelona a jugar, pero Amaury Vergara lo impidió.

"Yo ya tenía un arreglo con el Espanyol de Barcelona. Recuerdo que jugué el viernes contra San Luis y el miércoles de la siguiente semana ya tenía que estar en Barcelona haciendo exámenes médicos. Por algo pasan las cosas. Ya tenía un arreglo, por tres meses tuve contacto con la gente del Espanyol de Barcelona“, comentó el futbolista.

Asimismo, Vega se encargó de revelar que si bien la lesión fue determinante para frenar su paso a Europa, el cuadro español buscó a toda costa su fichaje, pero Amaury Vergara lo impidió.

“Cuando me lesiono, me marcaron al día siguiente, me querían llevar a Barcelona, allá me iban a operar y pagar la cláusula de rescisión con Chivas, al final el dueño no quiso. Estaba todo planeado, pero ese tema lo impidió“, sentenció.

¿Alexis Vega ya no disfrutaba estar en Chivas?

En la misma entrevista, el Seleccionado Mexicano señaló que los últimos seis meses no fueron tan buenos en su carrera, ya que no era considerado para jugar regularmente.

“El tema en Chivas, ya no lo disfrutaba tanto. Los últimos seis meses no jugaba o entraba de cambio cinco o quince minutos, no disfrutaba. Cuando llegue a Toluca sentí el cambio, ese alivio”, finalizó.