Zlatan Ibrahimović se rinde ante Santiago Giménez: “Es un ‘killer’ del área”

Este fin de semana Santiago Giménez se robó los reflectores al aparecer por primera vez en San Siro con una impresionante anotación ante el Hellas Verona. Este tanto que le dio la victoria al equipo rossoneri y lo hizo obtener el reconocimiento de Zlatan Ibrahimović, asesor principal del club.

¿Qué comentó el conocido exfutbolista sobre el mexicano?

Al término del partido en el que Santiago Giménez marcó su anotación, el exfutbolista fue entrevistado y cuestionado sobre el rendimiento del mexicano, asegurando que hizo su trabajo sin problemas porque es un killer del área.

“El único hecho que importa hoy es el gol, es un killer, cuando entra al área tiene la posibilidad de hacer un gol. La cualidad de Giménez es estar listo dentro del área, tener paciencia, esperar el momento, debe ser peligroso para usar sus cualidades dentro del área. Más que anotar, debe jugar bien“, aseguró en una entrevista con ESPN.

Asimismo, el asesor rossoneri señaló que el equipo solo tarta de ayudar al Seleccionado Mexicano a estar en su mejor punto, además de asegurar que en este punto no debe haber comparaciones con nadie. Esto último a un comentario que el mimo Ibrahimović hizo algunas semanas en las que habló de su estilo.

“Ha causado un gran impacto, tanto dentro como fuera del campo. Es su segundo gol en el segundo partido, está bien, es muy feliz. No dije que me recuerda a Ibra, pero sí que es tan fuerte como Ibra. ¿A quién me recuerda? A Santiago Giménez. No se puede comparar con otros. Tenemos que ayudarlo a hacerlo bien; también es nuestra responsabilidad. No es fácil venir a Italia y rendir de inmediato, especialmente en el Milán, uno de los clubes más grandes del mundo", aseguró.

Es importante mencionar que este segundo gol hizo que Santiago Giménez lograra la impresionante marca de dos goles en sus primeros dos juegos en la Serie A, algo que solo habían conseguido Shevchenco y Pulisic en Milan.