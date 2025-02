¡No se guardó nada! Chicharito se engancha con un aficionado en redes sociales

El camino de Javier Hernández desde su regreso a Chivas ha dejado mucho que desear, ya que las lesiones y el bajo nivel lo han empujado a registrar dos goles en casi un año con el rebaño.

Por esa razón, la afición paso de aplaudirlo en cada momento a cuestionarlo cada que existe la oportunidad.

¿Qué sucedió con Javier Hernández en redes sociales?

En esta ocasión, fue en redes sociales donde un rojiblanco arremetió contra el delantero, provocando la reacción inesperada con un contundente mensaje.

El mencionado posteo fue uno que el goleador compartió con la liga de futbol por streaming, la Kings League, en esta se puede ver al mexicano acostado en la cama junto a al trofeo de la liga que ganó en el split pasado.

A la fotografía se le agregó el texto, "Así duerme el campeón, un 14 de febrero", desatando las reacciones, siendo una de ellas el comentario “Por eso Chivas está como está”.

Sin mucho tiempo desde el mensaje, el goleador decidió contestar “De verdad, creen que por postear cualquier cosa en Instagram signifique que le estoy prestando más atención a eso, que me quita un minuto, o menos, postearlo; que al club que más amo, que es Chivas. Que las cosas no estén resultando como todos quisiéramos, no significa que no estoy totalmente entregado a este club. Lo estoy", escribió.

Sumado esto, Hernández decidió enviar una segunda respuesta a uno de los comentarios apuntando a que la vida que se muestra en redes sociales no es lo que se vive en la vida real.

“Como yo tengo que mejorar en lo futbolístico, espero que tú puedas mejorar en tu madurez emocional y entender que lo que pasa en Instagram es solo un 1% de la verdad total de cada ser humano. Fuerte abrazo”, sentenció.