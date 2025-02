¡Donovan Carrillo brilla en el hielo! Nuevo podio y récord personal - Video

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo sigue dejando el nombre del país en alto, al conquistar la medalla de plata en la Challenge Cup, celebrada en Tilburg, Países Bajos, superando su propia marca personal y consolidándose como uno de los mejores patinadores del mundo.

¿Cómo fue la actuación de Donovan Carrillo?

Con una puntuación total de 205.54 puntos, Carrillo demostró una vez más su talento y elegancia sobre el hielo.

Donovan Carrillo (@COM_Mexico)

El mexicano destacó tanto en el programa corto, donde obtuvo 65.04 puntos, como en el programa libre, donde recibió una calificación de 140.50 puntos.

“Feliz de que haya sido un poco mejor que el corto, estaba un poco decepcionado, pero hoy he intentado hacerlo lo mejor posible y disfrutar un poco más de la competición”, expresó Carrillo tras su actuación.

“Me siento muy contento por el resultado”, comentó Carrillo después de la competencia. “El viernes cometí algunos errores durante el programa corto, pero hoy he intentado disfrutar más y no centrarme solo en los elementos técnicos. He intentado disfrutar de la competencia y del público, lo cual me ayudó a mejorar mi rendimiento”, agregó el patinador mexicano.

Esta medalla de plata es la tercera que obtiene el patinador mexicano en lo que va de la temporada; anteriormente, subió al podio en el NRW Trophy y en el Bavarian Open.

Estos resultados lo colocan como uno de los favoritos para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.

El próximo objetivo de Carrillo es el Campeonato de los Cuatro Continentes, que se celebrará en Seúl, Corea del Sur; este evento será clave para medir su progreso y afinar su preparación para el Campeonato Mundial, donde se repartirán las primeras plazas para los Juegos Olímpicos.

Con su carisma, talento y dedicación, Donovan Carrillo ya se convirtió en un referente del patinaje artístico en México.