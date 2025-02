¡Pudo jugar con Santi Giménez! Chino Huerta estuvo cerca de llegar al Feyenoord

César Chino Huerta dio el salto al futbol de Europa en el pasado mercado invernal luego de fichar con el Anderlecht de Bélgica, club que compró el 80% de su carta a Pumas por aproximadamente dos millones de dólares.

El extremo mexicano recientemente debutó en la Europa League durante la derrota que sufrió su equipo ante el Fenerbahce de José Mourinho en la ronda de playoffs; sin embargo, fue el jugador más desequilibrante.

Chino pudo jugar con Santi

Tras sus destacadas actuaciones con el equipo belga, recientemente se dio a conocer que el Chino Huerta pudo haber fichado con el Feyenoord y jugar a lado de Santiago Giménez.

Fue el propio Chaco, padre del delantero del Milan, quien confirmó la noticia durante una emisión del programa La Última Palabra, de Fox Sports.

“En algún momento también, yo lo sé, Feyenoord preguntó por el Chino. Eso le hubiera ayudado mucho a él, porque el Feyenoord tiene a Igor Paixao, que tiene condiciones más o menos similares, le hubiera ido bien ahí”, contó.

Chino Huerta se ha ganado el cariño de la afición del Anderlecht en pocos partidos. Foto: Anderlecht

Aunque no dio detalles sobre en qué momento fue el interés del equipo neerlandés, no se sabe con exactitud el motivo por el cual no terminó llegando a este club, pero se especula que nunca hubo una oferta formal sobre la mesa, ya que Pumas lo vendió a una cifra considerable al Anderlecht, la cual fue de dos millones de dólares y que también hubiera podido pagar sin problemas la escuadra de Rotterdam.

Ante la revelación del Chaco, el resto de los panelistas opinó que hubiera sido mejor para su carrera arribar al Feyenoord, ya que la Eredivisie se considera mejor liga que la de Bélgica, sumado a que este equipo también suele jugar competencias europeas.