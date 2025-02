“Feliz de apoyar”: Carín León se convierte en patrocinador de la Selección de basquetbol

Carín León, uno de los cantantes más famosos del regional mexicano, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer que se convirtió en patrocinador de la Selección mexicana de Basquetbol.

Mediante un comunicado, la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademaba), dio a conocer que llegó a un acuerdo con el intérprete de “Primera Cita” para el patrocinio de las vestimentas de todas las categorías de las diferentes selecciones nacionales.

“Cuando la pasión se encuentra con la determinación, nacen alianzas que cambian la historia, esta es una de ellas. Con mucho orgullo, Ademeba da la bienvenida a uno de los cantantes más importantes en el género del regional mexicano, Carín León y su marca vestirá a todas las selecciones nacionales de basquetbol. Un hecho sin precedentes en el basquetbol mexicano”, se lee en el documento.

Por otro lado, el cantante oriundo de Hermosillo, Sonora, se dijo entusiasmado por poner su granito de arena para apoyar al crecimiento del deporte mexicano.

“Siempre he sido una persona que me gusta mucho el deporte, así que apoyar al equipo que representa a todo México me hace muy feliz, les deseo mucho éxito y a ganar”, dijo Carín León en el video de presentación.

Por otro lado, el entrenador del equipo varonil, Omar Quintero, agradeció al intérprete de “Según Quién” por el apoyo al deporte ráfaga.

“Estamos em

ocionados de contar con el respaldo de Carín León, una figura de gran impacto en la música y ahora en el mundo del deporte. Su apuesta y confianza en el basquetbol demuestra su pasión por el deporte ráfaga, además de dejar claro la importancia de unir la cultura con el deporte”, destacó.