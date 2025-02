“No sé quién sea ese”: La vez que Paquita la del Barrio ninguneó a Messi

Este 17 de febrero se dio a conocer la lamentable muerte de Paquita la del Barrio, quien dejó un legado en la música mexicana por sus memorables canciones, como Rata de Dos Patas.

La vez que Paquita despreció a Messi

La cantante veracruzana, que falleció por problemas de salud, no era para nada fanática del futbol, por lo que hubo una ocasión en la que ninguneó al mismísimo Lionel Messi cuando le preguntaron si lo conocía.

Fue durante una entrevista con el conductor, Raúl de Molina, para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, donde la artista nacida en Alto Lucero fue cuestionada sobre qué opinaba del astro argentino, a lo que respondió con un: “No sé quién es ese”.

Sorprendido, el conductor le explicó que jugaba para el Barcelona y era el mejor jugador del mundo en ese momento, a lo que contestó: “No, y qué bueno, lo felicito”.

Durante esa misma plática, a Paquita la del Barrio le preguntaron si seguía a algún equipo de futbol, por lo que dejó en claro que eso no le daba de comer, mandando un fuerte mensaje para todos los fanáticos de este deporte.

“No, yo no. Eso no me da de comer, la gente es bien bruta, dejan de comer por ir a ver futbol, pero yo no”, sentenció.