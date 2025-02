Álvaro Fidalgo calienta el América vs. León y lanza dardo a James Rodríguez

Este miércoles 19 de febrero, América y León protagonizarán el duelo de la jornada 9 del Clausura 2025, el cual ha generado altas expectativas debido a que la fiera marcha como líder general de la mano de James Rodríguez.

El atacante colombiano ha caído como anillo al dedo en el equipo esmeralda, puesto que, desde su arribo a la Liga MX, ha influido en los triunfos de su escuadra, el último de ellos ante Atlético San Luis, donde colaboró con una asistencia para el primer gol.

Fidalgo advierte a James

Previo a este importante cruce, en el que se pondrá en juego el liderato general del torneo, Álvaro Fidalgo habló en conferencia de prensa y le puso sabor al encuentro al mandarle una advertencia a James Rodríguez y al León.

“Los buenos jugadores te pueden ganar un partido, pero un equipo no es un jugador. Los campeonatos lo ganan los equipos y nosotros llevamos tres seguidos, el América no solo es de un futbolista”, aseguró.

Elogia al colombiano

Por otro lado, el Maguito aplaudió la llegada de James Rodríguez al balompié azteca, pues lo calificó como el mejor jugador en la historia de Colombia.

“Respecto al tema de James, bienvenidos jugadores de la talla mundial de él a la liga mexicana. James si no es el mejor jugador en la historia de Colombia, es el segundo, imagínate la talla del jugador”, añadió.

Por último, el Álvaro Fidalgo destacó las cualidades técnicas del atacante cafetalero, pues recordó que cuando pertenecía al Real Madrid, le tocó verlo en varios entrenamientos.

“En el Madrid, ya saben que yo subí a entrenar con el primer equipo

y jugué un par de partidos, lo que me tocó con James, un crack total, lo que más me sorprendía de él era el primer toque que tenía, una locura, el mejor que vi junto con Kross. La facilidad que tenía para hacer todo tipo de golpes con Bale, era muy sorprendente. Me tocó verlo en los entrenamientos y luego lo disfruté como aficionado, así que un crack y me alegro que haya llegado”, sentenció.