“Patanazo”: Revientan a Nahuel Guzmán por peculiar acción con pequeña aficionada

Nahuel Guzmán se ha caracterizado por sus acciones polémicas dentro y fuera de la cancha y, en las últimas horas, se viralizó por una peculiar acción con una aficionada de Tigres.

¿Qué hizo?

Resulta que el cancerbero argentino acudió a la ceremonia de apertura de una nueva escuela de futbol del Club Tigres en Nuevo León.

En dicho evento, el Patón fungió como portero cuando una pequeña acudió a patear un penal; sin embargo, el guardameta sacó toda su experiencia y detuvo el esférico.

Tunden a Nahuel

La acción de Nahuel Guzmán le valió infinidad de críticas en redes sociales, pues hubo internautas que consideran que se debió haber dejado anotar.

“Es argentino, trae ya muy arraigada la carencia y la hambruna”, “No esperaba menos de Nahuel la verdad”, “No importa el rival, siempre hay que darlo todo”, “Patanazo, como siempre” o “Es argensimio, normal”, fueron algunos de los comentarios.

Nahuel responde

Ante las críticas recibidas, el veterano portero de Tigres no dudó en responder a un aficionado que pidió que lo ayudaran a dejar de ser “narcisista”.

“Es un lindo gesto que te preocupes, te lo agradezco. La verdad es que tengo ayuda hace un tiempo. Es lo que me permite seguir brillando, sin reflectores, dentro o fuera de una cancha, la que me enciende cada vez que me quiero apagar y me recuerda que todos tenemos una luz propia, un fuego interior que le da sentido a la vida”, escribió.

La postura del Patón fue apoyada por varios fanáticos de Tigres, quienes le pidieron hacer caso omiso a los malos comentarios.

“No te enganches Patón, les están pegando por todos lados para desestabilizarlos”, “Grande Nahuel”, “Ni te enganches, ese no es tu nivel” o “Haz oídos sordos a palabras necias”, fueron las muestras de cariño hacia el cancerbero.