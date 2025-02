“Quiero levantar el trofeo en casa”: sentencia Santiago González rumbo al AMT 2025

En una entrevista exclusiva con Publimetro, el tenista mexicano Santiago González, habló respecto a sus impresiones sobre su participación en el Abierto Mexicano de Tenis 2025.

En esta charla, González compartió sus expectativas para el torneo, la importancia de jugar en casa y cómo el apoyo del público mexicano influye en su rendimiento.

Además, reflexionó sobre el crecimiento del tenis en México y la importancia de apoyar a las nuevas generaciones de tenistas.

¿Cómo te sientes al participar en el Abierto Mexicano de Tenis 2025? ¿Qué significa para ti jugar en casa? —Me siento muy bien, la verdad estoy muy contento de que ya estemos en febrero, a solo una semana del torneo más importante de Latinoamérica, el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Este torneo siempre ha sido muy especial para mí, ya que es en casa. Jugar en Acapulco significa mucho, estar rodeado de mi familia, amigos y el apoyo de la gente mexicana. Siempre es un motivador extra y, por supuesto, la motivación de dar lo mejor de mí para intentar levantar el trofeo en casa.

Santiago González también participará en dobles mixtos en el Abierto de Australia. Foto: Valerio Pennicino/Getty Images

A lo largo de tu carrera, ¿cómo has visto la evolución del Abierto Mexicano de Tenis y su impacto en el tenis mexicano?

—El Abierto Mexicano ha crecido enormemente a lo largo de los años. Hoy en día, es uno de los torneos más prestigiosos de América Latina, no solo por la calidad de los jugadores que vienen, sino también por la organización y el nivel de infraestructura. Ha tenido un gran impacto en el tenis mexicano, sobre todo para inspirar a nuevas generaciones. Aunque el crecimiento es gradual, hemos visto a jóvenes como Rodrigo Pacheco que están destacando, y eso es un buen augurio para el futuro del tenis en México.

¿Qué expectativas tienes para tu participación en el torneo de este año? ¿Cómo te preparas para enfrentar a competidores de alto nivel?

—Este año mis expectativas son altas, siempre quiero dar lo mejor de mí. La preparación ha sido intensa, con torneos previos en Australia, Estados Unidos y Brasil. Lo importante es llegar bien físicamente, y sobre todo, con la mentalidad de que todo es posible. Enfrentar a jugadores de alto nivel es un reto, pero me motiva aún más porque sé que estos torneos me permiten medirme con los mejores.

El Abierto Mexicano es uno de los eventos más importantes de América Latina. ¿Cómo te motiva estar en un torneo de esa magnitud, especialmente con la presencia de muchos de los mejores jugadores del mundo?

—Jugar en un torneo tan importante, con la presencia de los mejores del mundo, siempre es un reto motivador. La energía del público mexicano hace que te den ganas de dejarlo todo en la cancha. Tener esa conexión con la gente y jugar en casa te da el extra de no solo dar el 100%, sino dar un 110%. Es un honor representar a México en un torneo de esta magnitud.

¿Tienes algún recuerdo o anécdota especial de ediciones pasadas del torneo que quieras compartir?—Claro, tengo varias. He jugado este torneo por más de 20 años, y cada edición tiene algo especial. He tenido la oportunidad de jugar dos finales, lo que fue increíble. También algo que hace único a este torneo es que siempre coincido con mi cumpleaños durante esa semana, y compartir esos momentos en Acapulco hace que el torneo sea aún más significativo para mí.

¿Cómo ves el crecimiento del tenis en México? ¿Qué crees que se necesita para impulsar más talento en el país?

—El crecimiento va un poco lento, pero va en la dirección correcta. Creo que con el trabajo de jóvenes promesas como Rodrigo Pacheco, tenemos esperanzas de ver más talento mexicano en los próximos años. Para seguir impulsando el talento, necesitamos más apoyo para los tenistas jóvenes. Es importante que tengan la oportunidad de competir en torneos internacionales y recibir apoyo tanto dentro como fuera de México.

Santiago González y Edouard Roger-Vasselin La dupla del mexicano y el francés ganaron su quinto torneo en el año 2023. (Getty Images)

Sabemos que el Abierto Mexicano tiene una gran afluencia de público, especialmente mexicano. ¿Cómo te influye la energía y el apoyo de tus compatriotas durante tus partidos?

—El apoyo de la gente mexicana es algo que no tiene comparación. Cada vez que jugamos en casa, nos dan un extra, no solo te hace sentir respaldado, sino que también te da la energía para luchar hasta el final. Ese cariño del público mexicano es único y, sin duda, me inspira a dar lo mejor de mí en cada partido.

En cuanto a tu preparación física y mental, ¿qué aspectos consideras más importantes para estar en tu mejor nivel durante el torneo?

—Para estar en mi mejor nivel, es clave la preparación física, pero también la mental. Estar preparado mentalmente para cualquier situación que se presente en la cancha es tan importante como la parte física. El trabajo en equipo con mi entrenador, junto con los entrenamientos, me han permitido estar listo para este torneo. La consistencia mental y mantener la concentración son aspectos claves.

En este 2025, ¿cómo te ves dentro de tu carrera profesional? ¿Qué objetivos personales y profesionales tienes para este año, tanto en el Abierto Mexicano de Tenis como en el resto de la temporada?

—Este 2025 espero continuar mi crecimiento como tenista. Mi objetivo es seguir avanzando en los torneos más importantes y mantener un buen nivel a lo largo del año. En el Abierto Mexicano, claro que quiero llegar lejos y, si es posible, levantar el trofeo. A nivel personal, quiero seguir mejorando, siempre aprendiendo de cada experiencia en la cancha.

Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría darle a los fanáticos del tenis mexicano y a aquellos que te siguen en el Abierto Mexicano de Tenis 2025?

—Solo quiero darles las gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan. Es un honor representar a México en este torneo y saber que nos siguen y nos alientan en cada paso. Los invito a que nos sigan apoyando en Acapulco y a lo largo de la temporada. ¡Muchas gracias y espero verlos en la cancha!