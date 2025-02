Pumas busca salir de la crisis ante el América, ¿dónde y a qué hora ver

La Liga MX no para y este fin de semana se disputará la jornada 8 del Clausura 2025, teniendo como platillo principal el Clásico capitalino entre los Pumas y el América, que se verán las caras en el Estadio Olímpico Universitario.

Felinos y Águilas viven realidades muy distintas. Por un lado, están los universitarios, que viven en una gran irregularidad bajo el mando del técnico argentino Gustavo Lema, quien tiene al equipo en la novena posición con 11 unidades, tras ganar tres encuentros, empatar dos y perder dos.

Más allá de los puntos conseguidos, los auriazules no consiguen un buen funcionamiento, por lo que la afición no está contenta con su equipo y, en especial, con el entrenador.

A esto hay que sumarle las bajas que han sufrido, en especial en la zona baja, donde no han contado en los últimos duelos con Lisandro Magallán y Nathan Silva, aunque se espera que el primero ya pueda jugar ante los azulcremas.

Del otro lado está el América, que es el tricampeón del futbol mexicano y posiblemente sea el proyecto deportivo más sólido de la liga. Bajo las órdenes de André Jardine, el equipo llega a este compromiso como sublíder, con 17 puntos y con una idea clara de cómo jugar.

Los de Coapa también han sufrido bajas por lesiones; sin embargo, cuentan con un amplio plantel que les permite suplirlas y no bajar el nivel de juego.

Para el duelo de este sábado, no podrá contar con Jonathan dos Santos, además de Igor Lichnovsky, quien no está registrado debido a que sigue en proceso de recuperación de la ruptura de ligamentos de una rodilla. Además, hay que apuntar que Henry Martín y Rodrigo Aguirre no se encuentran en su mejor forma por problemas musculares.

Sin duda, se espera un duelo intenso en la cancha de Ciudad Universitaria, en especial porque es un Clásico, donde no importan tanto las estadísticas. No obstante, en sus dos últimos choques en liga, los felinos han salido triunfantes ante su gran rival, por lo que esperan continuar con esa inercia, mientras que los azulcremas tratarán de ganar su primer derbi del torneo.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?