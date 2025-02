Samuel García no teme a Sergio Ramos ni a James Rodríguez: “Buscaremos a Cristiano Ronaldo”

El futbol mexicano sigue siendo escenario de grandes sorpresas y declaraciones, con la llegada de Sergio Ramos a Rayados de Monterrey causó revuelo no solo a nivel nacional, sino también internacional, convirtiéndose en uno de los fichajes más sorprendentes de la historia reciente de la Liga MX; sin embargo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dejó claro que, a pesar de la magnitud del fichaje de ex de Real Madrid, no le tiene miedo a sus rivales.

¿Qué declaró Samuel García sobre Sergio Ramos?

En una charla con María Julia de la Fuente en Telediario Vespertino, Samuel García aseguró que los Tigres, el equipo de la UANL, no tienen temor de enfrentar a Rayados ni de ver a jugadores de la talla de Sergio Ramos o James Rodríguez en la cancha.

Samuel García puso la primer piedra del Distrito Tigre (Captura de pantalla/Redes sociales)

“Miedo nunca, y menos si estamos arriba en la tabla, viendo para abajo”, comentó con seguridad el gobernador, haciendo referencia a la posición de Tigres en el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, donde actualmente están en una excelente ubicación.

Además, Samuel García aprovechó la oportunidad para expresar sus ambiciones en cuanto a fichajes, afirmando que buscará contactar con Mauricio Doehner, directivo de Cemex y Sinergia Deportiva, para discutir la posibilidad de traer a un nombre de renombre internacional a Tigres.

“Déjame hablar con Doehner, a ver si nos traemos a Cristiano Ronaldo para que ya le bajen a su cuento”, expresó el gobernador, lo que provocó múltiples reacciones de los aficionados que sueñan con ver al astro portugués en el equipo felino.

No contento con desafiar a los grandes de Monterrey, García también bromeó sobre la rivalidad con el León, asegurando que el equipo donde milita por André-Pierre Gignac asusta a sus rivales; “Es cliente, también, son clientes. Se opacan (ante André-Pierre Gignac)”, dijo con ironía, destacando la importancia del delantero francés como un ícono para el club.

Con el Clásico Regio programado para el 12 de abril en el Estadio Universitario, Samuel García dejó claro que Tigres está listo para seguir luchando en la cima de la liga, con la ambición de continuar sumando logros.