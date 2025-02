¿Baja en el roster de la WWE? Penta Zero Miedo confiesa tener el bíceps destruido

Penta Zero Miedo

La llegada de Penta Zero Miedo a la WWE ha causado gran eco en el gremio de la lucha libre, ya que con pocas apariciones hasta el momento ha demostrado todo su potencial, logrando grandes resultados y haciéndose con el cariño del público, que lo ovaciona en cada entrada durante el RAW semanal.

Es por eso mismo que en un sector de la afición comenzó a surgir cierta preocupación por lo comentado por el propio gladiador referente a su estado físico.

En una entrevista realizada por Sheamus, para su canal de YouTube, el mexicano confesó tener un problema en el bíceps del brazo izquierdo. Esto debido a un fuerte impacto que recibió durante una lucha hace tres años, situación que nunca se trató con totalidad.

“Hace tres años, un luchador me dio una patada y me rompió el bíceps. Nunca lo arreglé, pero estoy bien para entrenar”, mencionó el Zero Miedo.

Esta revelación la hizo mientras realizaba una serie de entrenamiento, por lo que se dio el tiempo de mostrar en la cámara como el mencionado músculo se encuentra deformado al estar fuera de sitio, razón que levantó la preocupación entre sus seguidores más fieles.

¿Esta lesión podría sacar a Penta Zero Miedo del roster de la WWE?

Es importante destacar que tras hacer la brutal revelación en cámara, el Guerrero Celta cuestionó al mexicano sobre su condición actual, siendo este último el que aseguró encontrarse bien para entrenar y luchar con normalidad.

Sobre si esta revelación podría pausar sus apariciones, lo más probable es que no, ya que al encontrarse en buena forma y haber conectado con el público tan rápido, la decisión de la compañía puede ser esperar hasta el paso de WrestleMania para tratar en forma a su talento y tenerlo en el mejor punto para las presentaciones semanales.