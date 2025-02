‘Chino’ Huerta revela su secreto! Por qué eligió el Anderlecht y no al Liverpool

La aventura europea de César “Chino” Huerta en el Anderlecht de Bélgica comenzó con el pie derecho; el joven futbolista mexicano se convirtió en un referente del equipo y demostró su calidad en cada partido.

Su llegada al futbol belga no fue obra del azar; Huerta reveló los motivos que lo llevaron a elegir al Anderlecht por encima de otros clubes, incluyendo al Liverpool, que se rumoreaba estaba interesado en él.

César Huerta es el referente de Pumas en el ataque. Mexsport (Jose Luis Melgarejo)

¿Por qué César ‘chino’ Huerta juega en el Anderlecht?

En una entrevista para TUDN, Huerta confesó que la clave para tomar la decisión de fichar por el Anderlecht fue el interés y la insistencia del club belga.

“Platicaron conmigo, me invitaron a venir acá a ver un partido. La verdad estoy muy contento con la decisión y con el paso que di. Quedaron fascinados conmigo, me convencieron y cuando vine para acá a ver un partido de ellos, yo me visualicé jugando con el equipo y eso sumó mucho”, declaró Huerta.

El “Chino” también desmintió los rumores que lo vinculaban con otros equipos, como la Lazio o el Liverpool, “Por ahí se decían muchas cosas y la realidad es que yo, formal y concreto, solo tuve el interés del Anderlecht, que fueron los que viajaron a México”, aclaró.

Huerta explicó que la propuesta del Anderlecht fue la única que se concretó y que el interés que mostró el club belga fue fundamental para tomar la decisión de emigrar a Europa: “Fueron ellos los que más interés mostraron en contratarlo”, agregó.

El ex de Pumas se adaptó rápidamente al futbol belga y demostró su calidad en cada partido; en ocho encuentros disputados con el Anderlecht, ya marcó un gol y dos asistencias, convirtiéndose en un titular indiscutible del equipo.

Chino Huerta se ha ganado el cariño de la afición del Anderlecht en pocos partidos. Foto: Anderlecht

Huerta jugó en la liga de Bélgica, en la Copa y también en la Europa League, donde el Anderlecht fue eliminado por el Fenerbahce; a pesar de la eliminación en la Europa League, la experiencia fue valiosa para el joven futbolista mexicano, quien pudo foguearse en el futbol de más alto nivel.