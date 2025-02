David Faitelson destapa el escándalo de apuestas deportivas de equipo de Monterrey

El periodista de TUDN, David Faitelson, se dio el tiempo para investigar más a fondo sobre el caso de Real Apodaca y las polémicas que generó después de su partido ante Los Cabos UTD. Fue el determinante para que se tomaran cartas en el asunto.

Ya con las evidencias que salieron a la luz, de la conversación que tuvieron algunos jugadores, Faitelson tuvo contacto con un futbolista que fue suspendido por dos años por la manipulación en los partidos.

Faitelson y el portero del Real Apodaca

Difíciles momentos que terminan manchando el deporte mexicano por el amaño de partidos, después del video donde se muestra a los futbolistas ponerse de acuerdo para que todo salga como se planea y les favorezca en las apuestas deportivas.

Faitelson se adentró en el tema y pudo entrevistar al portero del Real Apodaca, quien explicó los motivos de su sanción de dos años en el deporte. Posteriormente, le preguntó sobre el significado del término, “trabajar el partido”, a lo que el guardameta Marco Antonio Valdez respondió que ambos equipos se ponen de acuerdo para que el resultado favorezca en las apuestas.

“Por lo que me tocó vivir, ambos equipos se tienen que poner de acuerdo, ya sea para trabajar mitades de partido, solo goles o perderlo”, dijo el arquero del equipo involucrado.

El reportero comentó que hay más por contar. Sin duda, el tema no está concluso, ya que tendrá más evidencia que, sin duda, será un golpe fuerte, a pesar de que la liga involucrada no sea la de primera división. Además de la Liga Premier MX, también la Liga de Expansión tiene algunos equipos que forman parte de esta situación. Con pruebas por destapar, Faitelson aseguró que no solo son siete futbolistas y que, de alguna manera, todo saldrá a la luz.

Más casos de corrupción

David Faitelson recordó aquella polémica con el Atlante y sus dos jugadores, que tuvieron mucho que contar e indagar tras algunas declaraciones que hizo Eduardo Relfis sobre su compañero en la defensiva de los Potros, quien declaró que revisaran un partido y se investigara el comportamiento de Raúl Arias tras dejar que pasara el delantero.

Sin duda, el caso de la corrupción en la liga mexicana siempre ha existido, y de momento se están destapando las cosas con el tema de Real Apodaca y compañía.