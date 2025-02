¿Pecho fríos? Carlos Hermosillo arremete contra Monterrey y descarta que sea candidato al título

Culminó la jornada 8 de la Liga MX y hay muchas expectativas sobre lo que ocurrió este fin de semana, ya que Monterrey ganó su encuentro en el debut de Sergio Ramos y queda claro que irán en busca de llegar al campeonato como lo hicieron el semestre pasado.

Monterrey vs Atlético de San Luis Por: MexSport (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

En el programa La Última Palabra se tocaron temas que pueden suceder, ya que, entrando a la Liguilla, todo es diferente. Sin embargo, Carlos Hermosillo opinó sobre el tema de Rayados y dejó claro que, para él, no es un equipo que de momento sea candidato al título por la forma en que comenzó el torneo y la posición en la que se encuentra.

Así lo dijo Hermosillo en el programa

Mientras se platicaba sobre el rendimiento de los equipos, el exgoleador mostró su punto de vista sobre el club de Martín Demichelis. Aunque ganó el pasado 22 de febrero ante San Luis, no termina por convencerlo debido al mal comienzo que tuvo en este Clausura 2025.

“Monterrey es el equipo más frío que hay en el futbol mexicano y siempre lo decimos en esta mesa. Yo no lo pondría de candidato. Yo quiero mucho a la gente de Monterrey, pero yo no le creo a este equipo. No lo pongas en la lista cuando está muy abajo en la tabla de posiciones”, dijo el exfutbolista de la Máquina.

Gustavo Mendoza sobre el América

En la mesa de debate, uno de los conductores se ha mantenido firme con su percepción de este torneo, ya que, desde hace varias semanas, se inclina por un único favorito al título. Sin duda alguna, América está por encima de muchos equipos y quedó más que evidenciado en el Clásico Capitalino.

“Con todo respeto de los que ponen ahí, no veo cómo le puedan hacer mosca al América. El León no es como lo pintan, pero hoy es muy temprano para que alguien se atreva a retar al máximo emperador del futbol mexicano: el América. Todavía no hay retador para el tricampeón”, dijo Gustavo Mendoza en medio del debate.