VIDEO: Aficionada en silla de ruedas trata de besar a jugador, pero se indigna por su reacción

Un video que se está compartiendo ampliamente en las plataformas de redes sociales ha captado la atención en el ámbito del fútbol. El material visual presenta a una seguidora en silla de ruedas tratando de besar al futbolista brasileño Antony, del Real Betis, quien respondió evitándola de forma poco amable.

El suceso tuvo lugar mientras un grupo de seguidores esperaba a los futbolistas del Real Betis para solicitarles autógrafos y fotos. Fue en ese momento que Antony descendió de su auto para apreciar el afecto de los fanáticos.

En el video emitido por El Chiringüito de Jugones, se puede ver cómo una fan, notablemente emocionada, se aproxima a Antony e intenta besarlo, pero el jugador evita el gesto lo que causa enfado en la seguidora del Real Betis.

No obstante, Antony se aproximó a la seguidora señalando su mejilla para que pudiera besar al jugador, finalizando con un abrazo y la emoción de la aficionada.

Antony está mostrando un rendimiento excelente después de ser cedido al Real Betis desde el Manchester United. ¿Podría esto significar que recupere su nivel de juego mostrado en el Ajax?

