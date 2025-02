¡Bomba de último minuto! Cruz Azul busca goleador extranjero para la siguiente temporada

Monterrey vs Cruz Azul

Diber Cambindo celebrates his goal 0-1 of Cruz Azul during the game Monterrey vs Cruz Azul, corresponding to Round 06 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on August 27, 2023.



Diber Cambindo celebra su gol 0-1 de Cruz Azul durante el partido Monterrey vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 06 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio BBVA Bancomer, el 27 de Agosto

(Jorge Martinez/Jorge Martinez)