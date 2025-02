Exjugador de Correcaminos castigado por apuestas teme por su vida: “No saben lo que pasé”

El futbol mexicano se vio involucrado en un escándalo mundial después de que siete jugadores fueron castigados por estar involucrados directamente en amaño de partidos para beneficiarse de apuestas deportivas.

Uno de esos futbolistas fue Francisco Tede, quien recibió una sanción de 16 años, terminando así, su carrera con Correcaminos de la UAT, en la Liga de Expansión.

Teme por su vida

Tras varios días de aquella polémica, el exdefensa azteca rompió el silencio y, mediante un video subido a sus redes sociales, pidió que lo dejen en paz, al punto en que se mostró preocupado al asegurar que teme por su vida.

“Hago este video para pedirles de la manera más atenta que ya no hagan más especulaciones, por favor. Ya no me mencionen, ya no me etiqueten, ya no me manden más mensajes preguntándome. La verdad temo por mi seguridad y la seguridad de mi familia”, comenzó diciendo.

“Ustedes no saben por todo lo que pasé y sigo pasando. Realmente, las personas que me conocen deben de estar tranquilas por lo que soy. Les pido de la manera más atenta que ya no me mencionen, ya no manden mensajes, mi carrera está arruinada. Yo solo quiero estar tranquilo, en paz, temo por mi seguridad y la de mi familia”, sentenció.

Portero niega haber recibido dinero

En medio del escándalo que generó el tema de las apuestas ilegales, el exportero del Real Apodaca, Marco Valdéz, concedió una entrevista al periodista David Faitelson en el que negó rotundamente las acusaciones en su contra, asegurando que no recibió ningún pago por el amaño de partidos.

“Fui suspendido porque fui mencionado en un video de una llamada que se hizo para ponerse de acuerdo para apuestas. Se mencionaron los dos porteros, pero yo no aparezco, nada más fue por la mención. Ningún aporte hacia mí, no recibí nada de dinero”, dijo el cancerbero que recibió dos años de castigo.