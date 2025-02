“Estoy enfocado en proyectos más grandes”, Hugo Sánchez rechaza dirigir a Pumas

La destitución de Gustavo Lema como director técnico de Pumas de la UNAM, tras la goleada de 4-2 ante Xolos de Tijuana en la jornada 9 del torneo Clausura 2025, dejó a muchos preguntándose quién será el próximo responsable de conducir al equipo.

El nombre de Hugo Sánchez rápidamente empezó a sonar como el candidato más destacado para sustituir a Lema, sin embargo, el exfutbolista y actual comentarista de ESPN dejó en claro que no regresará al banquillo de los universitarios.

Hugo Sánchez no vuelve a Pumas

Durante su intervención en el programa Futbol Picante, el también exjugador de Pumas compartió su opinión sobre cómo debería enfrentar el equipo la situación actual.

Hugo Sánchez dirigió a la Selección mexicana en la Copa América 2007. Foto: Aaron M. Sprecher/Getty Images

El estratega mencionó que es necesario un cambio total, lo cual incluye un cambio de entrenador: “Hay que resetear el equipo, y el primer paso para hacerlo es cambiar al técnico. Si no tomas esa decisión, el equipo podría caer aún más. Cuando no hay una buena dinámica, es importante hacer ajustes drásticos”, expresó el Pentapichichi, sugiriendo que Pumas necesita un giro en su dirección para evitar que la crisis continúe.

Al ser cuestionado por Jared Borgetti sobre si consideraría volver a ser el director técnico de Pumas, Hugo Sánchez fue muy claro en su respuesta: “No, estoy más enfocado en proyectos más grandes, como un Mundial o la Selección Mexicana, pero no en un equipo mexicano”, afirmó el exjugador de los Pumas, dejando claro que su futuro no está en el banquillo de la Liga MX.

A pesar de su negativa, Sánchez aseguró que su decisión no responde a un rechazo al club de sus amores: “No es que le diga no a Pumas, soy puma de corazón y siempre estaré dispuesto a aportar ideas y recomendaciones. Pero en este momento, no creo que ser técnico sea lo mejor para mí ni para el club”, afirmó.

Tras la negativa de Hugo Sánchez, los dirigentes de Pumas tendrán que mirar otras opciones para reemplazar a Gustavo Lema; donde, algunos nombres que empezaron a circular son los de Jaime Lozano, actual técnico de la Selección Mexicana Sub-23, y Efraín Juárez, pero aún no se tiene una decisión oficial sobre quién será el encargado de dirigir al club universitario en el resto del torneo Clausura 2025.