Periodista y Hugo González protagonizan insólita discusión: “Tu carrera es de Play In”

La más reciente jornada de la Liga MX en su Torneo Clausura 2025, dejó grandes sorpresas entre los aficionados, ya que los resultados obtenidos en los partidos dieron como ganadores a los equipos que el papel llegaban como víctimas.

Uno de estos encuentros fue el que sostuvieron Mazatlán y Monterrey en la cancha del Estadio El Encanto. Ahí los cañoneros superaron a los de la pandilla por la mínima gracias a un gol solitario de Ánderson Duarte al 39’ y una impresionante atajada de Hugo González a Ocampos que evitó el empate en el electrónico.

Esta situación hizo que muchos aficionados de Monterrey expresaran su descontento con el funcionamiento de la plantilla y explotaran por la forma en la que se dio el resultado.

Uno de ellos fue el periodista de Monterrey, Luis Fernando Ibarra, quien en un espacio durante un noticiero de Multimedios explotó en contra de Hugo González, recordándole su pasado como rayado y asegurando que su carrera es de un equipo de Play In y por ello se encuentra en Mazatlán.

“Entiendo que quiera sobresalir y que juegue cada vez su clásico con Monterrey, pero que no se haga el chistoso, ni el héroe, ni el gran jugador, cuando sabemos que su carrera está destinada al Mazatlán, un equipo que no aspira a nada, como él, que aspira al Play In y se acabó. Se te dio la oportunidad, pero fracasaste con el América y Monterrey”, mencionó.

¿Qué respondió Hugo González?

Posterior a esta declaración, las redes sociales vieron la aparición del propio guardameta, quien respondió con dos imágenes de todos los trofeos y medallas que ha ganado durante su carrera y el mensaje “Así se ve el fracaso”.

Finalmente, el periodista término la discusión con una réplica en su cuenta de X, donde citó el mensaje de González y señaló “Del 2019 para acá no veo nada. Por jugar bien contra Rayados en temporada regular no dan medallas, ocupas un baño de humildad”.