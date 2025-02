“Vamos a pelearle a Estados Unidos y tratar de que no ganen la cuarta”: ‘Vasco’ Aguirre lanza el reto

Durante su participación en el Media Day de las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025 en Los Ángeles, California, Javier Aguirre, director técnico de la Selección mexicana, dejó claro que su principal objetivo es el Mundial de 2026, pero no descuida la Nations League.

El “Vasco” Aguirre lanzó un reto directo a Estados Unidos, el actual campeón del torneo.

El entrenador de la selección de México, Javier Aguirre, habla durante una rueda de prensa previa a un partido ante Estados Unidos en el estadio Akron, en Guadalajara, México, el lunes 14 de octubre del 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP (Eduardo Verdugo/AP)

“Intentaremos, ¿por qué no?, pelearle a Estados Unidos y tratar de que no ganen la cuarta, lo intentaremos seguramente, tenemos al mejor equipo sin duda, pero primero tenemos a Canadá enfrente, un rival que respeto mucho, ha crecido muchísimo y será un rival muy complicado”, afirmó Aguirre, dejando claro que México no se conformará con el segundo lugar.

Aguirre destacó la importancia de la Nations League como preparación para el Mundial: “Es un torneo muy importante, vamos a enfrentar al mejor Canadá que he visto desde el 86, gracias al trabajo de este buen hombre (Jesse Marsch)”, comentó.

“Estados Unidos lo ha ganado 3 veces, nosotros estamos cerca. Los cuatro equipos tenemos oportunidades, Thomas Christiansen también ha estado aquí y tiene experiencia. Mauricio Pochettino es un grandísimo entrenador, y los cuatro tenemos muchísimas ganas de ganarlo”.

El “Vasco” Aguirre hizo hincapié en el orgullo nacional y en la importancia de recuperar la conexión con la afición, “Es cierto, la dificultad de enfrentar a Canadá. Ellos como nosotros, recuperando ese orgullo por estar con la selección, el orgullo de representar a tu país, involucrar a la afición de México, de Estados Unidos, los mexicanos, como dice Jesse, estará lleno de mexicanos. Es un gran reto para nosotros el partido contra Canadá”, expresó.

Aguirre también habló sobre las dificultades para encontrar rivales para partidos de preparación y la importancia de este torneo para evaluar al equipo. “Todos aquí estamos con la dificultad de encontrar rivales, yo fui en Enero a una gira en Sudamérica, intentando buscar jugadores en partidos de preparación. Este torneo nos sirve para el Mundial para saber de qué estamos hechos, para saber de qué estamos hechos”, señaló.

El técnico mexicano dejó claro que la lista de jugadores para el Mundial no está cerrada y que siempre hay espacio para nuevas incorporaciones; “Siempre hay espacio para lo que pueda pasar, en el futbol nunca se sabe, han salido 4-5 jovencitos a Europa, vamos a esperar su evolución, siempre hay espacio para una lista, dos de los jóvenes que estuvieron en Sudamérica seguramente estarán en este torneo”, comentó.