Los Total 90 están de regreso, ¿cuánto costarán?

La marca deportiva Nike apela a la nostalgia, por lo que decidió revivir la marca Total 90 que se hizo popular en la década de los 2000 y cuyos zapatos eran usados por grandes figuras como Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Luis Figo, Roberto Carlos entre otras estrellas del futbol mundial.

“Nacidos en la cancha en el año 2000, los Total 90 dejaron una herencia duradera en este hermoso juego. Ahora están de vuelta y listos para las calles con el estilo de futbol auténtico, recargado para la actualidad. Esta edición moderna cambia los tacos por una suela de goma que mantiene la icónica parte superior acolchada y las agujetas asimétricas de los originales”, es la descripción de estos nuevos zapatos.

Estos botines fueron concebidos para los jugadores de élite, con el fin de ofrecer un control total sobre el balón, ya fuera en el regate o en los disparo, así como una gran comodidad.

¿Cuándo salen a la venta y cuánto costarán?

A través de su sitio oficial, la marca de la palomita reveló que estarán disponibles a partir de este sábado 1 de marzo, a partir de las 11 horas, tiempo del centro de México, y que el costo será de dos 299 pesos.

Los tres modelos que estarán disponibles Metallic Silver and Black, que cuenta con un acabado brillante en color plata metalizado y rojo universitario; el Bordeaux and Metallic Silver, que tiene un acabado en color burdeos y plata metalizado en el logo; y Black and White, cuyo acabado es blanco y negro con tonos amarillo tour y plata metalizado.

Los tres modelos contarán con tallas del 23.5 a los 32 centímetros, pero no serán los únicos, aunque falta que Nike revele las otras combinaciones que faltan.

Hay que resaltar que a diferencia de los modelos pasados que contaban con tachones, surf o multitaco, estos cuentan con una suela de goma lisa que te permitirá usarlos de manera casual.