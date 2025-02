“Messi me llamó ne… de mie…”: Royston Drenthe

Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, hizo una revelación que afecta la imagen de Lionel Messi. El neerlandés compartió que el argentino le dirigió un insulto racista en un partido en el que se enfrentaron en la Liga española.

El exfutbolista comentó que esto se dio cuando él militaba en el Hércules de Alicante y que se dio durante un encuentro con el Barcelona. Ahí tuvo un altercado y según él, el argentino lo llamó “negro de mierda”.

“En un partido cuando estaba en el Hércules, contra el Barça, Messi me llamó ‘negro de mierda’”, declaró en entrevista para The Wild Project.

También compartió que la Pulga le explicó que nunca quiso insultarlo de manera racista y que así se expresaban entre argentinos.

“Después me dijo que los jugadores argentinos entre ellos se llamaban así, que para ellos era una cosa normal. Por ejemplo, se lo decían a Garay y no le importaba, pero tienen que entender que a un chico como yo no le gustaba. No es lo mismo que me lo dijeran mis amigos en el entrenamiento, que me lo dijera un rival. Después no hemos vuelto a hablarlo”, relató.

Pese a esa experiencia con Leo, Royston afirmó que no le guarda rencor. “Le tengo mucho respeto a él porque ha sido uno de los mejores jugadores del mundo”, dijo.

¿Messi o Cristiano?

Durante la entrevista que concedió, Drenthe fue cuestionado sobre a quién considera mejor, si a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, a lo que dio una clara respuesta.

“Tengo mucho respeto por Messi porque todo el mundo ha visto lo que ha hecho en el mundo del futbol, es una barbaridad. Pero los números no engañan, Cristiano va a llegar a los mil goles, eso no lo puede decir Messi”, aseveró.