“Es un sueño regresar a casa”: Efraín Juárez llora en su presentación como técnico de Pumas

Efraín Juárez ya fue presentado como entrenador de los Pumas de la UNAM tras la destitución de Gustavo Lema y, en su primera conferencia de prensa, reveló ante los medios de comunicación que se encontró con un grupo dolido.

¿Cuáles son sus objetivos en Pumas?

En primera instancia, el estratega de 37 años aseguró que uno de sus primordiales objetivos es recuperar la confianza de sus jugadores.

“Me encontré un vestidor con una vergüenza deportiva, pero con muchas ganas de revertir esta situación. Soy un tipo de sentir y siento que vamos a revertirlo, ellos están en la mejor disposición, es un grupo sano. Con esa energía vamos a pelear y a ver para qué nos alcanza y a ver qué pasa, las ganas están ahí y eso me deja tranquilo de que podamos trabajar. Uno de mis principales objetivos es que cada uno entienda su rol y recuperar su confianza”, indicó.

Rompe en llanto

Por otro lado, Efraín Juárez confesó que el llegar al banquillo de la escuadra auriazul es un sueño cumplido para él, ya que es el equipo de sus amores, por lo que esa fue la principal razón para tomar las riendas en un momento crítico.

“Hoy sigo con sentimientos encontrados, bonitos. Cuando pasas tanto tiempo en una institución como Pumas, luego tener la oportunidad de salir, experimentar y después regresar a un lugar donde te sientes como en casa, no tiene precio. Me fui en 2010 y hoy que regreso es el mismo sentimiento. No lloro mucho, pero ahora que me pongo a pensar, casa es casa siempre. No me siento ajeno, me siento como si me hubiera ido ayer. Lo que me ha dado Pumas no tengo más que pagarlo con esfuerzo y con trabajo, y eso es lo que voy a hacer”, dijo entre lágrimas.

“No tenía mucha intención de regresar a México, tenía ilusión de seguir fuera, tuve oportunidades, pero cuando hablé con mis padres sobre la posibilidad de venir a Pumas, querían que su hijo regresara al club. Les pedí que estuvieran aquí porque es un sueño regresar a casa, mi familia, mi mujer, mis hijos, ellos me impulsaron a tomar la decisión y defender estos colores que tanto quiero”, añadió.

Por otro lado, Miguel Mejía Barón, director deportivo de Pumas, reveló que la principal razón por la que se decantaron por Efraín Juárez fue gracias a su carácter, dejando en claro que, con él en el banquillo, la esperanza crece.

“Reflexionando un poco ha pasado gente que le ha dado gloria a la institución y en algunos casos se les dio oportunidad sin haber estado en algún otro lugar, como ejemplo están Mario Velarde, después me tocó a mí, a Hugo Sánchez. Todos los equipos quieren ser campeones, nosotros también y algunos casos tuvieron la satisfacción de hacerlo. Efraín fue parte de unas entrevistas que se hicieron a otros profesionales y en conjunto tomamos la decisión de que fuera él y afortunadamente aceptó. Todos tienen méritos, pero una de las cosas que a mí me tocaron para elegirlo es el carácter que tiene él, en este momento pasamos momentos difíciles pero estamos con la ilusión de revertirlo y pensamos que Efraín nos puede ayudar. La esperanza en mí crece muchísimo con Efraín aquí”, sentenció.