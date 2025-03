¿Dardo de Javier Aguirre?: “El que ponga condiciones para venir, no lo llamo”

Este martes 4 de marzo el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ofreció una conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento, en donde habló sobre el plan que tiene México para 2025 y sus duelos de preparación de cara al Mundial.

Sorpresivamente, uno de los temas que también tocó el entrenador fue el que apuntó al compromiso de sus jugadores con el proyecto, ya que muchas personas consideran que en el combinado nacional se ‘consiente’ en demasía a los jugadores.

Por ello, Aguirre aseguró que en este nuevo proyecto que encabeza junto a Rafael Márquez, la intención es hacerle saber al futbolista que ser llamado es un privilegio y no una opción y por ello las condicionantes no tendrían cabida en su periodo como estratega del Tircolor.

“Aquel que pone condiciones para venir o una escala porque van a ver amigos, yo fui claro aquí no hay ninguna obligación, es un orgullo y si no quieres así seas el goleador o el histórico, no vienes, no me importa quién. Entiendo, yo fui jugador y no quiero maltrato para ellos, hemos mejorado mucho como Selección, dependemos de ellos, pero sin poner condiciones. Lo hemos trabajado muy frontal, aquí a fuerza nadie y en la Selección menos”, comentó el entrenador.

México es una Selección consentidora

Es importante señalar que el comentario del Vasco hace referencia a los múltiples señalamientos que tuvo el combinado en procesos anteriores, en donde se supo que los estrategas permitían a los jugadores llegar en días posteriores al llamado, se rogaba para su convocatoria o condicionaron a la Selección.

Este tema indigno a cierto sector de la afición, puesto que para muchos los jugadores deberían tener el profesionalismo para acudir a defender la camiseta nacional cada que exista una convocatoria, sin solicitar un trato especial.