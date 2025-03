Rivales confirmados y próximos convocados; así presentó Javier Aguirre el plan deportivo del Tri

Previo a que la Selección Mexicana encare sus primeros compromisos oficiales antes del inicio del Mundial 2026, Javier Aguirre, estratega de la Selección, se presentó ante los medios para mostrar el plan deportivo que tiene el representativo para 2025.

En las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, El Vasco habló previo a presentar su lista de convocados para las semifinales de la Nations League ante Canadá. Aquí se tomó el tiempo de hablar sobre los rivales confirmados hasta el momento para este año, el futuro del proyecto y algunos nombres que aparecerán en la lista.

En primera instancia, Aguirre presentó el calendario de la Selección tras los duelos amistosos disputados en enero ante el Inter de Brasil y River Plate.

En junio, México tendrá las conocidas pruebas ante Suiza, el 7 en Salt Lake City, Utah, y el 10 del mismo mes se medirá ante Turquía en Carolina del Norte. Para septiembre, luego de haber disputado la Copa Oro en junio y julio, el Tri tendrá un microciclo ante rivales de Asia.

Asimismo, en octubre se repetirá la fórmula ante rivales de Conmebol, teniendo uno de los duelos sede pactada en territorio nacional. Para noviembre no se tiene nada confirmado, pero se esperan nuevos rivales.

Por su parte, el estratega se encargó de reiterar su compromiso con el plan de trabajo de seis años que terminaría en la siguiente justa, en el que se pretende que México tenga una participación destacada bajo la tutela de dos grandes influencias, la suya y la de Rafael Márquez.

El plan de trabajo que manejan con los Seleccionados para mejorar su rendimiento dentro y fuera de la cancha, el tema de la Copa Oro que se jugará sin futbolistas de los equipos que asistan al Mundial de Clubes y el compromiso del equipo por tener una participación estacada.

¿Qué fue lo que Aguirre mencionó sobre los convocados?

Sobre el tema de los nombres que podrían encabezar la lista de convocados en futuras entregas, mencionó que hay varios nombres que se mantienen en la pelea y que solo seguros están 7 que han seguido de cerca, pero que nombres interesantes como Álvaro Fidalgo se han acercado para hablar de la posibilidad.

“Hoy diría que tengo siete jugadores que podrían llegar al Mundial si no pasa nada extraordinario. Los he evaluado y seguido de cerca, pero sumado a ellos debo buscar gente dentro y fuera del campo para complementar la elección”, aseguró.

El entrenador de México, Javier Aguirre da instrucciones a sus jugadores durante un partido ante el River Plate en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el martes 21 de enero del 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) AP (Gustavo Garello/AP)

Finalmente, El Vasco habló sobre su relación con la afición y como hasta el momento todos se han mostrado en el mismo canal que el representativo, dando muestras de cariño y su ilusión con el proyecto.

“Las aguas en Selección nunca están calmadas. Aquí siempre estás en el centro de foco, pero a pesar de eso la afición que se me acerca me demuestra afecto, he estado en el pasado y he fracasado, pero de lo poco que he sondeado puedo decirte que la gente está ilusionada como yo, actualmente”, finalizó.