Hugo Sánchez: “En Pumas me hicieron la camita”

Hugo Sánchez fue el primer entrenador que consiguió un bicampeonato en los torneos cortos del futbol mexicanos; sin embargo, pese a los títulos conseguidos, fue despedido de los Pumas al siguiente torneo, por lo que aseguró que “los jugadores le tendieron la cama”.

El Pentapichichi hizo esta revelación, ya que considera que su caso se parece mucho al que suscitó en los Tigres con Veljko Paunovic, quien el domingo fue despedido debido a las diferencias que tuvo con la plantilla.

“Antes de que me echaran, íbamos por el tercer campeonato y cuando me hicieron caso a mí, iba funcionando todo bien. Pero cuando ya no me hacían caso, porque habían terceras personas que les decían cosas, pues se quitó la jerarquía. Me hicieron la camita, de manera indirecta”, declaró durante el programa Futbol Picante del 4 de marzo.

¿Cómo le fue a Hugo después del bicampeonato?

Los felinos se proclamaron campeones en el Clausura 2004 y Aperturas 2004, algo que no sucedía en la Liga MX desde que se establecieron los torneos cortos en 1996. Además también conquistó el Campeón de Campeones.

Hugo Sánchez continuó al frente de los Pumas en el Clausura 2005, pero ya no fue capaz de defender su corona, debido a que finalizó en el puesto 16, con apenas 16 puntos.

El bicampeonato le dio crédito al exjugador del Real Madrid y continuó como estratega de los universitarios en el Apertura 2005. Sin embargo, el desempeño del club no fue el óptimo y fue cesado tras la jornada 14 y en su lugar ingresó Miguel España, que no fue capaz de revertir la situación, debido a que solo dirigió tres fechas, por lo que los Pumas nuevamente terminaron en el lugar 16, con 16 unidades.