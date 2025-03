¡Merecido! Penta Zero Miedo será incluido en el videojuego WWE 2K25

Penta Zero Miedo en WWE 2K25

Para nadie es un secreto que los videojuegos relacionados con el mundo de los deportes son de los más vendidos y esperados del año, ya que la experiencia de poder manejar a tus estrellas favoritas suele encantar al público.

En esta categoría entra por supuesto el WWE 2K25, título que ha generado mucha expectativa por la posibilidad de ver a Penta Zero Miedo en el roster. El mexicano llegó al ring de la compañía para causar una revolución total, pero al no llegar durante el desarrollo del juego no pudo entrar en el corte principal del juego.

¿Cómo es que Penta Zero Miedo estará en el WWE 2K25?

Al confirmarse la noticia de su ausencia en el juego, los aficionados mostraron su tristeza; sin embargo, para revertir la situación, la empresa anunció recientemente que la desarrolladora lanzará un Season Pass en el que se podrán adquirir nuevas superestrellas.

Es importante mencionar que el funcionamiento del Season Pass es en realidad un DLC o Contenido descargable, en el que puedes ampliar el roster por un costo extra. En este paquete es donde viene Penta y como sorpresa adicional, Stephanie Vaquer, la chilena exCMLL, que ha maravillado a todos con su aparición en NXT.

El juego, que podrá estará disponible desde el próximo 7 de marzo, también incluirá en su DLC un extensible del juego, más allá de las nuevas estrellas. Mencionar también que en caso de adquirir la Deadman Edition del juego, no necesitarán el Season Pass.

¿Quiénes son las superestrellas descargables y cuándo se podrán adquirir?

New Wave Pack – Mayo 2025: Alex Shelly, Chris Sabin, Giulia, Stephanie Vaquer y Celebridad por confirmar

Dunk & Destruction Pack – Junio 2025: Abyss, Great Khali y Tres estrellas de la NBA por confirmar

Fearless Pack – Julio 2025: New Jack, Jordynne Grace, Penta Zero Miedo, Bull Nakano y Celebridad por confirmar

Attitude Era Superstars Pack – Septiembre 2025: D’Lo Brown, Billy Gunn, Road Dogg, Victoria y Mark Henry