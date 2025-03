“Quiero que la gente se sienta orgullosa de ser puma”: Efraín Juárez tras ser ovacionado

Efraín Juárez tuvo un debut de ensueño en el banquillo de los Pumas de la UNAM, tras conseguir un triunfo de 2-0 ante Alajuelense en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Esta contundente victoria dejó con buenas sensaciones a los aficionados auriazules, quienes no dudaron en ovacionar a Efraín Juárez al final del partido.

“Ole, ole, ole, ole, Juárez, Juárez” gritaron al unísono los simpatizantes de Pumas después de entonar el tradicional goya, en el que el timonel de 37 años también formó parte.

Orgulloso de ser ovacionado

En conferencia de prensa el estratega mexicano se dijo privilegiado por el impresionante apoyo que ha recibido por parte de los seguidores de la escuadra universitaria, asegurando que uno de sus objetivos es que la gente se sienta identificada con el equipo.

“Estoy feliz, muy emocionado, volver a casa siempre es algo difícil de explicar. Uno de mis objetivos es que la gente se sienta identificada con su equipo, que sea feliz, que se vaya contenta a su casa, que se sientan orgullosos de ser puma. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso pase. Con una felicidad y agradecimiento, porque entendiendo lo exigente y conocedora que es la afición, que tenga la fortuna de que me reciban así, soy un privilegiado”, dijo.

En ese sentido, Efraín Juárez reconoció que, aunque tuvo un debut de ensueño, su principal misión es que su grupo juegue bien al futbol para tener más posibilidades de alcanzar un título.

“Lo soñaba, la verdad, pero el resultado es lo que menos me importa. No tengo miedo a perder, no tengo miedo a fracasar, lo que me importa es que mi equipo juegue bien, que la gente se sienta identificada, porque si hacemos eso, estaremos más cerca del resultado”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

El próximo partido de los auriazules será el viernes 7 de marzo, cuando visiten el Estadio Cuauhtémoc para medirse ante Puebla por la jornada 11 del Clausura 2025.

Por otro lado, el juego de vuelta de Concachampions será el jueves 13 de marzo en Costa Rica, donde Pumas se puede dar el lujo de perder por un gol gracias al 2-0 obtenido en CU.