Álvaro Fidalgo explota por el arbitraje: “Es mano clara, como no es de América no pasa nada”

Luego de una larga espera, el primer episodio en la trilogía de Clásicos Nacionales se vivió en la cancha del Estadio Akron, dejando opiniones divididas entre los aficionados. La victoria de Chivas sobre América por la mínima, se fue con varias polémicas arbitrales, siendo la más escandalosa la mano de Luis Romo al inicio del encuentro.

Fue exactamente al minuto 15 de partido que en una llegada por sector derecho de Brian Rodríguez, el Seleccionado Mexicano salió a su marca para intentar robar el balón. En este encuentro, ambos jugadores iniciaron un forcejeo en el que Romo terminó por tocar el balón con la mano con un movimiento antinatural.

Esta acción no fue marcada por el silbante y sobre eso, Álvaro Fidalgo habló al término del encuentro exponiendo su molestia por la decisión del juez, asegurando que como fue una mala marcación en contra de América no se comentó nada más.

“Lo estaba viendo ahora, me parece mano muy clara. No sé como sea el criterio exactamente de ellos. Mano es, la toca, no sé si es porque lo toca Brian o no, pero mano me parece. Si llega a caer del otro lado, habría polémica, como no es de América, nadie dice nada”, mencionó el 8 de las águilas.

Ramón Juárez demeritó la victoria de Chivas en el Clásico Nacional

Asimismo, otra estrella del América que salió a dar su opinión del partido fue el defensor mexicano, Ramón Juárez, quien con contundencia aseguró que la victoria de Chivas fue más un chispazo que el resultado de un trabajo.

“Siempre buscamos la victoria y duele cuando perdemos. En lo personal a mí me molesta mucho, más porque hicimos creo un buen partido y bueno, la forma en que se da el gol es un chiripazo tremendo, que como siempre lo digo no es excusa, estamos expuestos a eso en el futbol y es válido. Nos vamos dolidos, pero sabiendo que queda la vuelta en casa y pensar en lo que viene”, mencionó.