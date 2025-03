Carlos Reinoso sale en defensa de David Faitelson tras la agresión que sufrió: “Es gente cobarde”

En horas recientes, los aficionados pudieron ser testigos del primer enfrentamiento entre América y Chivas, de los tres duelos que están pactados a suceder en una semana. En el primer episodio, el rebaño golpeó primero y se llevó la victoria por la mínima ante el acérrimo rival; sin embargo, la atención la acaparó una agresión fuera del terreno de juego que afecto al periodista David Faitelson.

Al término del encuentro, los comentaristas del partido, incluido el exESPN, se dispusieron a abandonar las inmediaciones del inmueble, encontrándose con todos los aficionados que realizaban la misma ación. Esto permitió que varios se acercarán a pedir una foto, momento en el que una persona decidió agredir al analista.

En un video que circula en redes, se precia como al momento de detenerse para atender a los fanáticos, a Faitelson le lanzan un vaso con cerveza a la cara, desencadenando los reclamos de los aficionados. Esto fue comentado en la cobertura postpartido de TUDN en donde Carlos Reinoso dio su opinión de lo sucedido.

“Un cobarde, hijo. De frente no te lo hacen, esa es gente cobarde”, aseguró el ídolo de América.

Como era de esperarse, todos los compañeros en la mesa compartieron la opinión, incluso solicitando que exista un protocolo para los comentaristas por parte de los clubes para escoltarlos hacia la zona mixta o sala de prensa y evitar estos incidentes.

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson sobre la agresión en su contra?

Finalmente, debemos señalar con en el mismo espació en el que Reinoso dio su opinión, Faitelson habló de la agresión, asegurando que las personas pueden o no coincidir con su punto de vista, pero aun así los atiende si le piden una foto, pero sin aceptar las agresiones.

“Salía del estadio y habrá algún tipo inadaptado, soy amable con todos, puedo tener un punto de vista diferente, polémico, me puedo equivocar, pero no me parece correcto agredir. Mucha gente fue consciente, educada, querían una fotografía, y conviví con ellos. De pronto siempre en algún grupo hay un inadaptado”, sentenció.