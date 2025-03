Canelo Álvarez: “No importa dónde sea el lugar, el que es perico donde sea es verde”

Saúl Canelo Álvarez y William Scull sostuvieron su primer careo previo a la pelea que sostendrán el próximo 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, donde el mexicano volverá a buscar ser el campeón indiscutible de peso supermediano.

El pugilista tapatío señaló que no le asusta pelear fuera de México y Estados Unidos, territorios en los que ha desarrollado toda su carrera, además de que aseguró que se quedará con el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que le pertenece a Scull.

“Es algo nuevo para mí (pelear en Arabia), pero todo el mundo es territorio Canelo. No importa dónde sea el lugar, el que es perico donde sea es verde”, declaró el Canelo en conferencia desde Nueva York.

“Estoy muy emocionado. Siempre en mi carrera he deseado pelear en otros lugares y ahora es el momento. Estoy muy emocionado”, agregó.

Álvarez también reconoció el talento de su contrincante, quien llegará invicto a ese contienda, pero expresó su confianza de que le arrebatará el cinturón de la FIB.

“Es una gran oportunidad de volver a ser el campeón único de la división. Ya lo fui una vez y ahora quiero hacerlo de nuevo. (William Scull) no es nada sencillo, por su estilo complicado, pero yo tengo los tres cinturones, y podré tener una buena actuación el 3 de mayo”, indicó

Scull agradece la oportunidad

William Scull señaló que se ganó el derecho de enfrentar al Canelo Álvarez, además de que agradeció a Turki Al-Sheikh, jerarca de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, por hacer posible esta pelea.

“Me siento bien, pelear en otro país me siento bien, motivado, no creo que nada sea fácil, daré el 100%. Gracias a Turki, estoy muy emocionado y motivado por esta pelea”, declaró.

También se mostró confiado de que podrá vencer al mexicano, pese a que no es el favorito. “El que conoce de boxeo sabe que este deporte no hay nadie fácil. Si estoy aquí es por que me lo he ganado, callando bocas, siendo firme y seguro. El 3 de mayo se va a definir quien es el verdadero campeón”, apuntó el cubano.

“Vengo bien preparado, vengo de una gran escuela y me siento listo para este reto. El sacrificio es la felicidad del mañana y me he sacrificado para tener esto, y ahora estoy disfrutando y espero que lo hagan el 3 de mayo”, añadió.