Carlos Hermosillo revienta a Vicente Sánchez tras publicación en redes sociales

A Cruz Azul le ha pasado de todo en este Clausura 2025, desde que Martín Anselmi decidió abandonar el proyecto de los cementeros y así poner a Vicente Sánchez en el banquillo. Si bien, desde que tomó el mando, solamente ha caído en una ocasión, frente a Tigres.

A pesar de sacar los resultados en varias ocasiones, no termina por llenarle el ojo a muchos de sus aficionados, y uno en especial que está pendiente es Carlos Hermosillo, quien mantiene su percepción de una mala temporada, ya que dice que la Máquina no juega a nada en esta campaña.

Así fue como Hermosillo arremetió contra Vicente

A un día de su enfrentamiento ante Monterrey, Vicente Sánchez se prepara tácticamente para sacar el resultado en casa. Sin embargo, a la leyenda de Cruz Azul no le pareció del todo su posteo, ya que arremetió contra el uruguayo por la forma en que juega actualmente el equipo, diciendo que es un desastre total.

“¿Qué le piensas? Preocúpate porque tu equipo juegue bien, que juega para el culo. Parece que no estuviste con Anselmi, ese equipo te daba gusto verlo jugar, ahora es un desastre. El futbol es tan sencillo que después ustedes, los técnicos, lo complican. Qué te haces el pensador por favor”, dijo el exgoleador.

Carlos Hermosillo revienta a Vicente Sánchez Por: @vicentesanchezoficial

De momento, el equipo se encuentra en la sexta posición, con la posibilidad de llegar hasta la tercera en dado caso de que se cambien algunos resultados.

Respaldan a Vicente Sánchez

Tras el comentario de Carlos Hermosillo, no tardaron mucho en comentar la publicación del estratega, ya que un amigo del uruguayo lo respaldó por los resultados que ha mostrado en su primera etapa en Primera División, dejándole ver al exgoleador que, a pesar de la forma de jugar, no ha perdido como muchos lo esperaban.

“Los tres partidos que he visto, ganó dos, empató uno. No es estar de porrista. Su primera oportunidad como DT en Primera División, supliendo a un gran técnico, con cambios en el plantel. Me extraña que tú, siendo gran jugador, no veas las cosas más profundas”, dijo el aficionado.

La Máquina posiblemente cierre este Clausura 2025 con Vicente al frente, ya que ha mostrado resultados positivos. Sin embargo, a veces no es suficiente para mantener la permanencia en el equipo, tal como en el caso de Veljko Paunovic en Tigres.