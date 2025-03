David Faitelson revela que sufrió una agresión sexual en el Estadio Akron tras el Clásico Nacional

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el periodista de TUDN, David Faitelson, profundizó en lo sucedido en los pasillos del Estadio Akron al término del Clásico Nacional entre Chivas y América correspondiente a la Copa Campeones de la Concacaf, en donde fue agredido.

En dicho clip, Faitelson asegura que fue afectado físicamente con un vaso de cerveza que impacto en su cabeza y sexualmente con tocamientos indebidos que le realizó un aficionado mientras a su alrededor se juntaba una multitud pidiéndole fotos y saludos.

Las palabras de David Faitelson sobre la agresión

“Me quiero referir por última ocasión sobre lo ocurrido anoche en el Estadio de las Chivas cuando había terminado el partido y me dirigía a la cancha para poder hacer un enlace para el programa ‘Línea de 4′. Resulta que íbamos caminando y la gente comenzó a aglomerarse y pedir fotografías, recibí muchos insultos, pero hay un incidente que es grave; me tiran un vaso y me pega en la cara, lo que son las cosas, un aficionado del América se quita su sudadera y me la da para que me limpie", comenzó a relatar.

“Pero lo del vaso no fue lo peor, lo más penoso y que me da mucha pena tener que comunicar, pero me siento en la obligación de hacerlo para que no suceda nuevamente y las autoridades tomen las cartas en el asunto, hubo un momento en el que sufrí una agresión sexual. Una persona metió todo su brazo entre mis piernas y empujo hacia arriba. Es un tema que ami me apena mucho, sé que hay otros y compañeras que van a los estadios y espero que no vuelva a suceder”, comentó el periodista.

Finalmente, David Faitelson mencionó que sigue en espera de un mensaje del Club Guadalajara o los organizadores del partido para preguntar por lo sucedido. Asimismo, mencionó que el tema le preocupa, ya que cualquiera puede sufrir una agresión de este tipo, haciendo referencia también al caso del acuchillado que se dio en el mismo inmueble durante el Chivas vs. Atlas en el Play In del año anterior.