¿Se acerca su retiro? Mascherano explica las razones de la ausencia de Lionel Messi en Concachampions

Inter de Miami logró la victoria en su primer encuentro de la fase final de la Concachampions Cup. Con todo y polémica en el partido, el cuadro de Javier Mascherano sacó avante el resultado de 2-0. Sin embargo, la ausencia de Lionel Messi fue muy notoria, ya que se pensaba que no había sido convocado por alguna lesión leve, pero fue todo lo contrario.

Mascherano sobre la inactividad de Messi

Los años cobran factura en cualquier deporte y para cualquier atleta. Ahora, Lionel Messi disputa menos partidos de lo que tenía acostumbrados a sus seguidores cuando jugaba para el Barcelona e incluso para el PSG. Sin duda, el astro argentino pasa por una etapa tranquila, donde ya no le preocupa nada, debido a que lo ha ganado todo en el fútbol y, aun así, se ha mantenido en su nivel, tratando de llegar a la Copa del Mundo en 2026.

El estratega del Inter de Miami está consciente de la situación y de que difícilmente jugará toda la temporada por las condiciones en que eventualmente se juega, además del cansancio y otros factores que impiden que Messi pueda tener la energía de hace años.

“Yo me guío por lo que dicen los médicos, y me han dicho que no tiene ninguna lesión o cicatriz. Tiene una fatiga de haber jugado tres partidos en seis días, de los cambios de clima. Nosotros también tenemos que aprender a jugar sin él”, dijo el estratega de las Garzas.

Próximos eventos que tiene Lionel Messi

Además de que se está cuidando para llegar pleno y sin lesiones al Mundial de 2026, antes deberá seguir con el gran paso que lleva en las eliminatorias de la Conmebol. En la fecha FIFA que está por venir, enfrentará a Uruguay y Brasil, donde chocará con su amigo Neymar Jr., quien fue convocado después de un año y medio.

Uruguay vs. Argentina – 21 de marzo de 2025

Argentina vs. Brasil – 25 de marzo de 2025