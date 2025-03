Luto en la Noria; fallece histórico futbolista y goleador de Cruz Azul a los 64 años

09160915JDI_UNAM_CAZ_1980_MENDIBURU

Action photo during the match Corresponding 28st round of the season 1979-1980 at Olympic Universitary Stadium, in the photo: Omar Mendiburu celebrates Goal of Gerardo Lugo of Cruz Azul Foto de accion durante el partido Pumas vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 28 de la temporada 1979-1980 en el Estadio Olimpico Universitario de la foto: Omar Mendiburu celebra el Gol de Gerardo Lugo de Cruz Azul 28/03/1980/MEXSPORT.

(MEXSPORT/MEXSPORT)